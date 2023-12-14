 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, aynı bölgede 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla\'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı
14.12.2023 - 21:29,
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Farklı zamanda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 19 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kurtarma, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı - Son Dakika


21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32
CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu
20:28
Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37
Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:44
Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Son Dakika
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:44 Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 21:29:34. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement