Muğla'da Ambulans Helikopteri Düşerek 4 Kişiyi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Ambulans Helikopteri Düşerek 4 Kişiyi Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Ambulans Helikopteri Düşerek 4 Kişiyi Hayatını Kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptıktan sonra hastane binasına çarpan ambulans helikopter, düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Olayın ardından helikopterin enkazı incelendi.

23.12.2024 10:51  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptıktan hemen sonra hastane binasına çarpıp düşen, 4 kişinin hayatını kaybettiği Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin enkazı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ekiplerinin incelemesinin ardından vinçle bölgeden kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, dün saat 10.00 sıralarında Antalya'ya gitmek üzere Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptı. Sisli havada helikopter kalkıştan hemen sonra hastanenin en üst katına çarptıktan sonra yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde düşen helikopterde Sorumlu Pilot Tamer Gönül (55), Pilot Bayram Çiçek (53), Doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal'ın (34) hayatını kaybettiği tespit edildi. Helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunun boş olduğu bildirildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Bu arada helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı görüldü.

Helikopterin düşme anı da bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, helikopterin binaya çarptıktan sonra yüksek bir sesin duyulduğu, ardından helikopterin düştüğü yer aldı. Bu sırada otomobildekilerin hastane çatısından bir şey düştüğünü sanıp, 'Kıl payı kurtulduk' dediği duyuldu.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemleri sonrası cenazeler, Antalya'ya gönderildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin 3 savcı görevlendirdi.

KAZA KIRIM EKİBİ İNCELEME YAPTI

Ambulans helikopterin enkazında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile TUSAŞ görevlileri inceleme yaptı. Havanın kararması nedeniyle çevreye yerleştirilen projektörler ışığında çalışma yapıldı. Yağıştan zarar görmemesi için örtülen enkaz açılarak fotoğraflandı. Ekipler, enkazın çevreye dağılan parçalarını da tek tek inceledi. Ekiplerin çalışmasının ardından ambulans helikopterin enkazı sabaha karşı vinçle TIR'a yüklendi. Kırıma uğrayan helikopter detaylı inceleme için TUSAŞ'a götürüldü.

Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Helikopter, Havacılık, Güvenlik, Hastane, Güncel, Dünya, Muğla, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Ambulans Helikopteri Düşerek 4 Kişiyi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
17:42 Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
17:38 Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera’nın arkasından sahaya daldı Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
17:27 Bursa’da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
17:27 Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında rekor kırdı
17:14 NASA tarih verdi: 10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya’ya yaklaşıyor NASA tarih verdi: 10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya'ya yaklaşıyor
16:50 Murat Kekilli’nin annesi hayatını kaybetti Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti
16:49 Şam’daki tarihi ziyarete damga vuran kareler Şam'daki tarihi ziyarete damga vuran kareler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 12:02:08. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Ambulans Helikopteri Düşerek 4 Kişiyi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.