Muğla\'da Bayram Tatilinde Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

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Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı dönüş yolculuğuna geçti.

Özel araçlarıyla yola çıkanlar, Muğla- Denizli, Muğla- Antalya ve Muğla- İzmir yol ayrımındaki Menteşe ilçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis ve jandarma ekiplerinin ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda gerekli önlemleri almasıyla trafik akışı sorunsuz sürüyor.

Ekipler, kavşaklarda sürücülere gerekli yönlendirmeleri yapıyor.