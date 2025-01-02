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Muğla'da Cinayet Şüphelisinin İfadesi Ortaya Çıktı

Muğla\'da Cinayet Şüphelisinin İfadesi Ortaya Çıktı

Muğla'da cesedi bulunan Halil Çevik'in cinayet şüphelisi çoban Mustafa Yiğit D.'nin savcılıktaki ifadesi, olayın seyrini değiştirdi. 16 yaşındaki şüpheli, Halil Çevik'in cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürerek onu tüfekle öldürdüğünü açıkladı.

02.01.2025 17:19  Güncelleme: 17:21
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MUĞLA'da, yaşadığı barakanın yakınında cesedi bulunan Halil Çevik'in (53) 13 ay sonra yakalanan cinayet şüphelisi çoban Mustafa Yiğit D.'nin (16) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Yiğit D., ifadesinde sürüsünü çevirmek için arazisine girdiği Çevik'in kendisine tokat attığını, yere düşünce de cinsel istismar girişiminde bulunduğu için tüfekle öldürdüğünü ardından da cesedini iple bağlayıp, sürükleyerek uzaklaştırmak istediğini belirterek, "Elimden geldiğince ayak izlerimi silmeye çalıştım. Fişeği yolda giderken bir yere rastgele fırlattım" dedi.

Datça ilçesi Kargı Kızılova mevkisinde, 29 Kasım 2023'te barakada yalnız yaşayan Halil Çevik'ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Çevik'in yaşadığı barakada olmadığını tespit eden ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, barakanın yakınında Çevik'i hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede Çevik'in pompalı tüfekle başından vurulduğu tespit edildi. Çevik'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinde Çevik'e ait kan izleri dışında bahçe çitlerinde başka birine ait kan izi bulundu. İlk olarak Çevik'i tanıyan 13 kişiden kan örneği alındı ancak tespit yapılamadı. Baz istasyonu kayıtlarına göre 978 kişinin bölgeden hizmet aldığı belirlendi. 978 kişiye ait kimlik bilgilerini tespit eden ve bu kişilerin olay yeri bağlantısını inceleyen ekipler, şüpheli olarak çoban Mustafa Yiğit D.'den alınan kan örneğiyle olay yerindeki kan izinin aynı olduğunu saptadı. Muğla İl ve Datça İlçe Emniyet Müdürlükleri'nin çalışmasıyla Mustafa Yiğit D., 27 Aralık 2024'te evinde gözaltına alındı. Suç aleti av tüfeğini de teslim eden şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'YAKLAŞIP, TOKAT ATTI'

Mustafa Yiğit D., savcılıktaki ifadesinde, Kargı mevkiinde çobanlık yaptığını ve hayvanlarımı çevirmek için Halil Çevik'in bulunduğu araziye gittiğini belirtip, "Kendisini daha önce hiç görmedim. İsmini duymuştum. Barakasının bulunduğu tel örgülü yerin dışında zeytinliğin bulunduğu alandan geçtiğim sırada ilk kez gördüm. Selam verdikten sonra tüfeğini doğrulttu. 'Niye buralara geliyorsunuz? Sizi vururum' dedi. Ardından yaklaşıp, tokat attı. Tüfeği yere bıraktıktan sonra beni yakamdan tutarak yere yatırdı. Üzerimdekileri çıkarmaya çalışarak cinsel istismar girişiminde bulundu. Kendisine tekme atarak ittim. Yere düşünce keçilerimin yanına doğru kaçtım. Ardından da kaldığım çadıra gittim" dedi.

'OLAY YERİNİN YAKINLARINDAN DAHA SONRA HAYVANLARIMI GÜTMEK İÇİN GEÇMİŞİMDİR'

Mustafa Yiğit D., çadırındaki av tüfeğini alarak Çevik'in 1,5 kilometre mesafedeki barakasının bulunduğu yere dönmek için yola çıktığını anlatarak, "Olayı kimseye anlatmadım ve tek başıma barakaya ulaştım. Çevik barakanın yakınında bulunan çam ağacının yanındaki variller ile ilgileniyordu. Tüfeği doğrultarak arkasından yaklaştım. İyice yaklaştığımda beni fark edip, yüzünü döndü. Başına doğru ateş ettim. Sırtüstü yere düştü. Barakanın kenarında bulduğum halat ile kanca düğümü yaparak iki bacağını birleştirerek bağladım, cesedi uzaklaştırmak için asılmaya çalıştım. Bu sırada çizmesi ayağından halat ile birlikte çıktı. Halatı sağ eline bağladım. Halil'i çekerek çam ağacının oradan tel örgünün kapısının sağ kısmında kalan aynı zamanda barakanın da sağında kalan alana kadar çekebildim. Telin dibine kadar asılarak götürdüm. Telin üzerinden dışarı atladım. Halatı telin altından geçirdim. Cesedi telin alt kısmını eğerek dışarı çekmeye çalıştım. Ancak yapamadım. Tekrar içeri girdim. Telin alt kısmını içeriden eğmeye çalıştım. Öyle de yapamayınca tekrar girdiğim taraftan çadırıma doğru kaçtım. Bu olay yaklaşık bir saat sürdü. Tüfekten çıkan fişeği alıp, cebime koydum. Elimden geldiğince ayak izlerimi silmeye çalıştım. Fişeği yolda giderken bir yere rastgele fırlattım. Hayatıma devam etmeye çalıştım. Birkaç gün suskunlaştım. Olay tarihinden sonra oranın yakınlarından hayvanlarımı gütmek için geçmişimdir" dedi.

Kaynak: DHA

Mustafa Yiğit, Halil Çevik, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Cinayet Şüphelisinin İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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