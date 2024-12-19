Muğla'da Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

Muğla\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca, 440 kilogram açık kıyılmış tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

19.12.2024 21:38  Güncelleme: 21:39
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MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, polisin düzenlediği kaçak tütün operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca, 440 kilogram açık kıyılmış tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yatağan'da tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bugün işyerlerine ve şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 52 mermi, 563 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 235 bin dolu makaron, 68 bin bandrolsüz sigara filtresi, 440 kilogram açık kıyılmış tütün, 205 adet kesilmiş bandrol, 122 adet elektronik sigara, 23 kilo 400 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 6 sigara sarma makinası ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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