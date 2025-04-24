Muğla'da Kısa Mola Merkezi ve Gündüz Bakımevi Açılışı - Son Dakika
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Muğla'da Kısa Mola Merkezi ve Gündüz Bakımevi Açılışı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ortaca'da Kısa Mola Merkezi ile Gündüz Bakımevi'ni hizmete açtı. Başkan Ahmet Aras, merkezlerin ailelere ve çocuklara fayda sağlayacağını belirtti.

24.04.2025 13:39
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ortaca'da Kısa Mola Merkezi ve Gündüz Bakımevi'ni hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu merkez hem ailelere hem de çocuklara faydalı olacak. Belediyeler her türlü hizmeti halkı ulaştırmada yükümlüdür. Biz belediye başkanlarının görevi de budur. Tek isteğimiz halkımıza verdiğimiz sözleri tutabilmektir" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan Kısa Mola Merkezi'nin 8'incisini, Gündüz Bakımevi'nin ise 4'üncüsünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ortaca'da törenle açtı. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak amacıyla açılan Kısa Mola Merkezleri; Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça ve Yatağan'ın ardından Ortaca ilçesinde de faaliyete başladı. Büyükşehir Belediyesi Dalaman ilçesinde de Kısa Mola Merkezi açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Gündüz bakımevi sayısı 4 oldu

Menteşe, Fethiye ve Yatağan'ın ardından Ortaca'da Gündüz Bakımevi hizmete açıldı. Seydikemer'de de açılacak yeni Gündüz Bakımevi ile birlikte okul öncesi çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmetleri il genelinde daha geniş bir alana yayılmış olacak.

Ortaca Tüm Engelliler Derneği Başkanı Olgu Yaraş, "Bugün burada engelli aileleri adına atılan bu önemli adımı görmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa Mola Merkezi sadece bir hizmet merkezi değil ağır bir sorumluluk taşıyan aileler için bir nefes, çocuklarımız için sosyalleşme alanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a bu vizyoner yaklaşımı için teşekkür ediyorum" dedi.

Kısa Mola Merkezleri'nden yararlanan engelli ailelerini temsilen konuşan Hayel Topçu, "Bizler için yapılan bu Kısa Mola Merkezi'nden çok memnunuz. Çocuklarımız için güvenli ve düzenli bir alan yarattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi öğrencisinin velisi Aslı Yılmaz da "Biz anne ve babaların en büyük ihtiyacı olan bu merkez açıldığı için çok mutluyuz. Artık biliyoruz ki bu Gündüz Bakımevi sayesinde çocuklarımız emin ellerde olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Kimseyi yönetmeye değil hizmet etmeye geldik"

Aras, bu anlamlı günde Ortaca ilçesine kazandırılan Kısa Mola Merkezi ve Gündüz Bakımevi'nin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Egemenliğimizin simgesi TBMM'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve Ata'mızın çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Yolunda yürüdüğümüz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ortaca ilçemize Kısa Mola Merkezi ve Gündüz Bakımevi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her konuda insana hizmet etmeye odaklıyız. Halkımıza ihtiyaç olan noktada hizmet etmek için projelerimize devam ediyoruz. Kimseyi yönetmeye değil hizmet etmeye geldik. Muğla'mızın her köşesinde ayrım gözetmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hem özel gereksinimli bireylerimiz ve ailelerine nefes olacak bir Kısa Mola Merkezi'ni hem de çocuklarımız için fırsat eşitliği sunacak bir Gündüz Bakımevi'ni hizmete açıyoruz. Bütün ilçe belediyelerimizle çok güzel iş birlikleri yapıyoruz. Ortaca Belediye'miz ile birlikte bu insana dokunan projeyi hayata geçirdik. Bu merkez hem ailelere hem de çocuklara faydalı olacak. Belediyeler her türlü hizmeti halkı ulaştırmada yükümlüdür. Biz belediye başkanlarının görevi de budur. Tek isteğimiz halkımıza verdiğimiz sözleri tutabilmektir. Ortaca Kısa Mola Merkezimiz ve Gündüz Bakımevimiz kentimize, ailelerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Hep birlikte daha eşit, daha mutlu, daha özgür bir Muğla'yı inşa edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Kısa Mola Merkezi ve Gündüz Bakımevi Açılışı - Son Dakika

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