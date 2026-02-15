Muğla'da Kuvvetli Fırtına - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da Kuvvetli Fırtına

Muğla\'da Kuvvetli Fırtına
15.02.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum, Marmaris ve Milas'ta etkili fırtına ağaçları devirdi, deniz ulaşımını aksattı, 1 yaralı.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oluyor.

Bodrum'da gece yarısından itibaren etkisi artmaya başlayan rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı aksadı, balıkçılar denize açılamadı. Meteorolojik uyarı yapılan ilçede rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometrenin üzerine çıktı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplandı.

Güneydoğu yönden esen fırtınada, bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri devrildiği yerden ağaçları ve kırılan dalları kaldırmak için çalışma başlattı.

Gümbet koyunda bir motoryat sahile yakın bir noktada karaya oturdu. Motoryatın kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Güvercinlik Mahallesi açıklarında da deniz yüzeyinde zaman zaman havaya yükselen serpintiler dikkati çekti. Yol kenarında duran vatandaşlar o anları fotoğrafladı.

Ortakent Mahallesi'nde bir ağaç kökünden sökülüp devrildi.

Umurça Mahallesi'nde bir minibüs ve otomobilin üzerine otoparklarda kullanılan sundurma, İslamhaneleri Mahallesi'nde de bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldiği gözlendi.

Marmaris'te piknik yapan kişinin üzerine ağaç devrildi

Marmaris'te meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre rüzgarın hızı saatte 75 kilometreyi aştı.

Keşişleme esen kuvvetli fırtınada Hisarönü Mahallesi'nde Marmaris Belediyesi'ne ait mesire alanında piknik yapan Pınar Ç'nin (24) üzerine ağaç devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının kafa travması olduğu müşahade altına alındığı öğrenildi.

Datça kara yolu Asparan kavşağı mevkisinde bir ağaç yola devrildi.

Bir evin çatısına ağaç devrildi. Evin çatısında hasar oluştu. Kuvvetli fırtına elektrik tellerini de koparttı.

Orhaniye ve Osmaniye mahallelerinde ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü 6 ekiple mahallelerde devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürdü.

Milas

Milas'ın Avşar Mahallesi'nde iki ağacın devrilmesi sonucu yol kapandı. Devrilen ağaçların elektrik tellerini koparması nedeniyle bölgede enerji kesintisi yaşandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı.

İlçe merkezinde de fırtına nedeniyle bir çam ağacı devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu bir istinat duvarı yıkıldı. Olay sırasında 1 kişi yaralandı. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Akgedik Barajı yolunda fırtınanın etkisiyle bir çam ağacının dalları kırılarak yola savruldu. Dalların yolu kapatması nedeniyle ulaşım bir süreliğine durdu.

Yetkililer rüzgarın gece boyunca ve yarın da devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Marmaris, Fırtına, Fırtına, Güncel, Bodrum, Milas, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Kuvvetli Fırtına - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
İkizi olsa bu kadar benzemez İşte Erling Haaland’ın dublörü İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi Bir buket 7 bin TL Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bir buket 7 bin TL!
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
Ronaldo ne zaman emekli olacak Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi Ronaldo ne zaman emekli olacak? Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi
Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı
Harry Kane tarih yazdı Bayern Münih rahat kazandı Harry Kane tarih yazdı! Bayern Münih rahat kazandı
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan terörsüz Türkiye çıkışı: Süreç olumsuz biterse... Saadet Partisi lideri Arıkan'dan terörsüz Türkiye çıkışı: Süreç olumsuz biterse...
Talisca durmak bilmiyor Trabzonspor’a da attı Talisca durmak bilmiyor! Trabzonspor'a da attı
BBP Genel Başkanı Destici’den Mesut Özarslan’ın istifasına çarpıcı yorum BBP Genel Başkanı Destici'den Mesut Özarslan'ın istifasına çarpıcı yorum

22:15
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
22:02
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
21:23
Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:46
Beşiktaş’a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
19:32
Barack Obama sessizliğini bozdu: Trump’ın ırkçı videosuna sert tepki
Barack Obama sessizliğini bozdu: Trump'ın ırkçı videosuna sert tepki
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:39
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 22:54:04. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Kuvvetli Fırtına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.