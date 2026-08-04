Muğla\'da Tarım Arazisindeki Yangın Ormana Sıçradı

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kavaklıdere ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ilerleyerek kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.