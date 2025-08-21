Muğla'da Tekne Alabora Oldu, Kayıp 2 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
Muğla'da Tekne Alabora Oldu, Kayıp 2 Çocuk Kurtarıldı

Muğla'da Tekne Alabora Oldu, Kayıp 2 Çocuk Kurtarıldı
21.08.2025 09:40
Milas'ta alabora olan teknedeki 8 kişiden 2 çocuk, yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla bulundu.

MUĞLA'nın Milas ilçesi açıklarında teknenin alabora olduğu, 6 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp olan 2 çocuk da ekipler tarafından tırmandıkları kayalıklarda yerleri tespit edilerek kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Ören açıklarında meydana geldi. İçinde 8 kişinin olduğu 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Teknedekiler denize düşerken, ihbarla bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda 3 kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, 3 kişi de kendi imkanlarıyla yüzüp kayalıklara çıkarak kurtuldu. Kayıp 2 çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timiyle hava ve denizden arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Kayıp 2 çocuğun da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile yerleri tespit edildi. 2 çocuk, tırmandıkları kayalıklardan kurtarıldı. 8 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da Tekne Alabora Oldu, Kayıp 2 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Muğla'da Tekne Alabora Oldu, Kayıp 2 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
