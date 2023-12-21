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Muğla'da tuzağa düşürdükleri erkeklere para talep eden dolandırıcılar tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da tuzağa düşürdükleri erkeklere para talep eden dolandırıcılar tutuklandı

Muğla'da sosyal medyada 'kadın profili' ile ekleyip tuzağa düşürdükleri erkeklere kendilerini avukat olarak tanıtıp, 'Konuştuğunuz kişi küçük yaşta' yalanıyla ailesinin şikayetçi olmaması için para talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ekbercan Kafes (24), Semi İşlek (21) ve Hakkı Baran Boyraz (24), tutuklandı. Şüphelilerin 6 ayda toplam 10 milyon lira kazanç sağladığı belirtildi.

Muğla\'da tuzağa düşürdükleri erkeklere para talep eden dolandırıcılar tutuklandı
21.12.2023 - 18:52,
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MUĞLA'da sosyal medyada 'kadın profili' ile ekleyip tuzağa düşürdükleri erkeklere kendilerini avukat olarak tanıtıp, 'Konuştuğunuz kişi küçük yaşta' yalanıyla ailesinin şikayetçi olmaması için para talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ekbercan Kafes (24), Semi İşlek (21) ve Hakkı Baran Boyraz (24), tutuklandı. Şüphelilerin 6 ayda toplam 10 milyon lira kazanç sağladığı belirtildi.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri kentte sosyal medya üzerinden dolandırıldığını ve mağdur olduğu söyleyen vatandaşların ihbarı üzerine geniş çağlı soruşturma başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturmada, sosyal medyada 'kadın profili' ile ekleyip tuzağa düşürdükleri erkeklere kendilerini avukat olarak tanıtıp, 'Konuştuğunuz kişi küçük yaşta' yalanıyla ailesinin şikayetçi olmaması için para talep edildiğini tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından olayla ilgili Ekbercan Kafes (24), Semi İşlek (21) ve Hakkı Baran Boyraz (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin 6 ayda 10 milyon lira kazanç sağladığı belirtildi. Şüphelilerden Kafes'in hastanede tekniker olduğu diğer 2 şüphelinin ise işsiz olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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