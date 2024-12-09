Muğla\'da Yolcu Otobüsü Kazası: 5 Yaralı

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MUĞLA'nın Ula ilçesinde, şoförünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün beton bariyere çarptığı kazada 5 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Muğla- Akyaka karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. İ.H.T. yönetimindeki 35 YS 236 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kazada 5 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.