Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Tören Düzenlendi

Muğla\'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Tören Düzenlendi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal için Antalya'da tören yapıldı. Törende, ölenlerin yakınları gözyaşları dökerken, katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

23.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:57
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MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptıktan hemen sonra hastane binasına çarpıp düşen helikopterde hayatını kaybeden 4 kişiden pilot Tamer Gönül (55), doktor Cengiz Coşkun (52) ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal için Antalya'da tören düzenlendi.

Muğla'daki otopsi işlemlerinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli pilot albay 1 çocuk babası Tamer Gönül, 2 çocuk babası doktor Cengiz Coşkun ve 3 çocuk babası acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri Antalya'ya getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli kıdemli pilot albay 1 çocuk babası Bayram Çiçek'in (53) cenazesi ise Muğla'dan memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi.

Kepez ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi helikopter pistinde düzenlenen törene, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, siyasi partilerin temsilcileri, ölenlerin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Törende gözyaşı döken ölen pilot ve sağlıkçıların yakınlarını sağlık personeli teskin etmeye çalıştı. Öz geçmişlerinin okunmasından sonra Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya dua edip helallik istedi. Törenin ardından Tamer Gönül'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere İzmit'e gönderildi. Doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri ise öğle namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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