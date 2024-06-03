Muğla merkezli operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 18 kişi tutuklandı

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Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli, 6 ay süren çalışmanın ardından Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.