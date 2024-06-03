Muğla merkezli operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla merkezli operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 18 kişi tutuklandı

Muğla merkezli operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 18 kişi tutuklandı

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelileri Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Tutuklanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.06.2024 14:17
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Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli, 6 ay süren çalışmanın ardından Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla merkezli operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika

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