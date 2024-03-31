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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:46  Güncelleme: 23:48
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 1.587
Açılan Sandık Oranı : % 60,43
Kullanılan Oy : 391.910
Geçerli Oy : 379.445
Katılım Oranı : % 79,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 55,95212.312
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,12121.893
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,3920.468
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,666.285
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,545.849
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 0,993.755
DİĞER% 0,792.980
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,23855
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,22836
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,18693
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,14536
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,12467
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,12456
YTPİSMAİL FENER% 0,12446
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,11423
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,07273
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,07251
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,06234
TKHCİHAN TAN% 0,05174
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,03119
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,0279
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,0261
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 44,49
Katılım Oranı : % 73,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 57,9628.023
AK PARTİMEHMET TOSUN% 31,6715.309
DEM PARTİMEHMET POLAT% 3,761.818
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,56755
DİĞER% 1,35654
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,24598
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,79382
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,5244
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,24118
TKPAHMET AKSÜT% 0,1885
BTPMAHMUT AĞSU% 0,1781
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1260
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,1152
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,0945
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0732
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0629
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0524
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,0523
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0314
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 63,87
Katılım Oranı : % 78,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 57,0710.588
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 26,234.866
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 6,011.116
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 5,991.111
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,49277
DİĞER% 1,27236
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,78144
SAADETESAT KONUR% 0,3361
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,2648
BTPZEHRA MISIR% 0,1935
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,1325
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,1325
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,0916
MİLLETFATMA USLU% 0,036
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 76,47
Katılım Oranı : % 76,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 45,395.436
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 36,154.330
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 7,3874
DİĞER% 3,2383
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,74328
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,29154
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 1,16139
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,88105
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,7387
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,4959
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,1923
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,1923
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1113
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,0911
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,0911
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 34,85
Katılım Oranı : % 78,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 46,5416.104
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 25,678.882
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 24,248.389
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,69237
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,6206
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,4138
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,31106
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,2898
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,2795
TKPALTAN TÜREL% 0,2483
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,1243
DİĞER% 0,1243
DSPEDA ALBAYRAK% 0,135
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,135
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,133
YTPYASİN CANYURT% 0,0829
BTPFADİME AMAÇ% 0,0724
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,0723
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 96,67
Katılım Oranı : % 92,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 56,454.120
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,762.829
DİĞER% 3,02220
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,6117
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,17
ZAFER PARTİSİSERAP KAYA% 0,043
DEM PARTİADALET AYDIN SÖZKESEN% 0,011
BTPEMİR TORAMAN% 0,011
SAADETAHMET ERGİN% 0,011
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 59,1711.911
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 31,666.372
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 3,97800
DİĞER% 3,62728
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,59119
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,3366
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,2958
BTPYUSUF YENİ% 0,121
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,0817
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,0816
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,049
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,047
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,024
BAĞIMSIZBAYRAM DİLMAÇ% 0,011
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 84,96
Katılım Oranı : % 74,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 45,5520.925
AK PARTİSERKAN YAZICI% 41,5719.096
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 9,934.563
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,26579
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,62284
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,49227
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,1675
BTPABDULLAH PEKER% 0,0734
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0734
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0627
HKPAYÇA ORAL% 0,0418
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,0418
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,0418
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,0313
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,0313
DİĞER% 0,0312
MİLLETAYSEL KARTAL% 0,015
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 73,50
Katılım Oranı : % 82,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 54,128.079
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,1316.676
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 8,314.312
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 2,031.052
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,85439
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,67350
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,64332
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,27142
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,27140
DPYUSUF YILDIZ% 0,1791
BTPASYA FATMA KAYA% 0,1682
DİĞER% 0,1474
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,0946
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0634
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0630
MİLLETİZZET USLU% 0,0524
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 61,04
Katılım Oranı : % 81,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 50,4227.450
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 35,4219.284
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,223.386
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,731.485
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,43780
TİPBADE DUDU TAKIM% 0,92500
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,8438
DİĞER% 0,4219
SAADETMURAT TEKİN% 0,3165
APSALİH ÖNEL% 0,26140
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,26139
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,22119
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,1583
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,1581
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,1475
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,1266
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0631
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 68,38
Katılım Oranı : % 81,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 45,6410.560
MHPALİM UZUNDEMİR% 36,488.442
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 12,772.955
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,5347
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,86199
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,67155
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,3888
TKPFATMA ASLAN% 0,3377
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,2353
SAADETMURAT İKİZ% 0,2251
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2250
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,2148
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1740
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,1535
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,124
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,0613
DİĞER% 0,013
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 48,09
Katılım Oranı : % 88,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 60,0311.974
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 24,444.875
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 8,131.621
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,28455
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,65329
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,29258
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,89178
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,3570
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,2957
DİĞER% 0,1938
BTPRESUL ÖZDİL% 0,1836
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1122
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,120
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,0714
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 79,75
Katılım Oranı : % 83,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 56,078.066
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 37,715.424
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 2,13307
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,14164
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,77111
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,6289
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,5376
DİĞER% 0,3550
BTPİHSAN BULUT% 0,2434
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1218
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,1116
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,0812
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,0811
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,057
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 18,18
Katılım Oranı : % 88,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 48,782.669
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 40,822.233
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 6,73368
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,2870
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,7340
DİĞER% 0,6636
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,2916
BTPESRA ÜSTÜN% 0,2413
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,169
HKPŞENOL KAYA% 0,116
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,095
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,074
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,042

Kaynak: AA

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