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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:22  Güncelleme: 00:24
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 1.741
Açılan Sandık Oranı : % 66,30
Kullanılan Oy : 431.532
Geçerli Oy : 417.052
Katılım Oranı : % 80,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 55,49231.431
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,44135.305
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,5223.034
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,656.860
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,566.522
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 1,034.278
DİĞER% 0,662.744
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,251.051
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,22928
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,21879
YTPİSMAİL FENER% 0,15621
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,15611
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,12510
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,11477
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,1411
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,08334
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,07294
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,06260
TKHCİHAN TAN% 0,05200
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,04147
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,0288
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,0267
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 49,46
Katılım Oranı : % 73,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 58,2531.362
AK PARTİMEHMET TOSUN% 31,5616.995
DEM PARTİMEHMET POLAT% 3,631.954
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,58849
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,26681
DİĞER% 1,19642
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,8433
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,54293
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,25132
TKPAHMET AKSÜT% 0,1896
BTPMAHMUT AĞSU% 0,1794
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1266
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,154
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,0948
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0842
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0736
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,0527
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0526
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0314
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 72,27
Katılım Oranı : % 78,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 57,1611.964
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 26,755.598
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 61.256
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 5,91.235
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,57328
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,76159
DİĞER% 0,69144
SAADETESAT KONUR% 0,3268
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,2655
BTPZEHRA MISIR% 0,241
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,1328
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,1226
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,121
MİLLETFATMA USLU% 0,048
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 80,88
Katılım Oranı : % 76,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 44,955.726
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 37,24.738
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 7,3930
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,71345
DİĞER% 2,39305
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 1,37174
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,28163
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,89113
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,7292
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,4963
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,1924
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,1823
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,1215
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1215
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,0911
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 37,88
Katılım Oranı : % 78,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 46,3117.450
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 25,899.756
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 24,299.153
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,66247
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,59221
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,39146
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,29109
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,28106
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,27100
TKPALTAN TÜREL% 0,2491
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,1351
DİĞER% 0,1350
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,139
DSPEDA ALBAYRAK% 0,137
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,137
YTPYASİN CANYURT% 0,0832
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,0832
BTPFADİME AMAÇ% 0,0727
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 56,824.292
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,432.903
DİĞER% 2,82213
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,55117
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,1814
ZAFER PARTİSİSERAP KAYA% 0,118
SAADETAHMET ERGİN% 0,043
DEM PARTİADALET AYDIN SÖZKESEN% 0,032
BTPEMİR TORAMAN% 0,011
MİLLETCUMA SEVMEZ% 0,011
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 81,48
Katılım Oranı : % 84,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 59,912.979
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 31,96.912
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 4,03873
DİĞER% 2,39517
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,61132
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,3780
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,3269
BTPYUSUF YENİ% 0,1227
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,1123
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,121
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,0613
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,0613
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,036
BAĞIMSIZBAYRAM DİLMAÇ% 01
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 87,17
Katılım Oranı : % 74,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 45,5321.511
AK PARTİSERKAN YAZICI% 41,4919.604
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 9,894.671
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,31621
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,65306
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,53252
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,1884
BTPABDULLAH PEKER% 0,0838
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0630
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0628
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,0521
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,0419
HKPAYÇA ORAL% 0,0417
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,0315
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,0314
DİĞER% 0,0211
MİLLETAYSEL KARTAL% 0,015
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 81,63
Katılım Oranı : % 82,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 53,8931.083
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,3818.680
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 8,264.762
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 2,031.170
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,83479
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,67384
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,65375
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,29166
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,28161
DPYUSUF YILDIZ% 0,18105
BTPASYA FATMA KAYA% 0,1798
DİĞER% 0,1161
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,0955
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0742
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0637
MİLLETİZZET USLU% 0,0424
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 70,22
Katılım Oranı : % 81,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 50,0531.749
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 35,5922.573
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,444.084
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,681.698
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,4885
TİPBADE DUDU TAKIM% 0,9571
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,81516
DİĞER% 0,49314
SAADETMURAT TEKİN% 0,3191
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,26167
APSALİH ÖNEL% 0,25159
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,21134
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,1593
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,1490
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,1489
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,1382
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0635
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 79,41
Katılım Oranı : % 82,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 45,3412.182
MHPALİM UZUNDEMİR% 36,639.841
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 12,863.456
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,44388
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,86230
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,69186
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,37100
TKPFATMA ASLAN% 0,3492
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,2463
SAADETMURAT İKİZ% 0,2463
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2361
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,2157
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1950
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,1541
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1130
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,0923
DİĞER% 0,013
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 62,30
Katılım Oranı : % 88,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 60,4115.896
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 23,686.230
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 8,132.139
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,34615
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,71449
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,53404
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,86226
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,3798
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,2566
DİĞER% 0,2565
BTPRESUL ÖZDİL% 0,1848
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1231
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,0925
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,0820
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 86,08
Katılım Oranı : % 83,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 55,878.644
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 37,745.839
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 2,3356
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,26195
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,72111
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,5992
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,577
DİĞER% 0,3250
BTPİHSAN BULUT% 0,2335
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1421
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,1219
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,0914
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,0711
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,057
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 23,48
Katılım Oranı : % 88,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 49,943.533
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 39,962.827
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 6,59466
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,2689
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,7855
DİĞER% 0,5539
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,321
BTPESRA ÜSTÜN% 0,2115
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,1410
HKPŞENOL KAYA% 0,17
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,075
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,075
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,032

Kaynak: AA

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