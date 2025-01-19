Muğla Tarım ve Orman Müdürü Saylak, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Muğla Tarım ve Orman Müdürü Saylak, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

19.01.2025 14:16
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Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Saylak, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ile inceledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtçuoğlu'nun "40 yılda 1" fotoğrafını seçen Saylak "Haber"de ise oyunu, Ali Jadallah'ın İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar sırasında Megazi Mülteci Kampı'nda yaralanan bir çocuğun Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği "O Bakış" adlı karesinden yana kullandı.

Saylak, fotoğrafın insanlığı derinden etkilediğini kendisinde de büyük bir etki yarattığını ifade etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde seçimini, Mehmet Aslan'ın Kırgızistan'ın tarım ve hayvancılık şehri Celalabad'ın sınırındaki yaylalarda geleneksel yaşam tarzını sürdüren bir kadının, Kırgız yiyeceklerinden "kurut" (kurutulmuş yoğurt topu) hazırladığı "Ofis Ortamı" fotoğrafından yana yapan Saylak, "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı fotoğrafını oyladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin haber ajansı AA'nın yılın fotoğraflarının bu yıl da seçilmesi zor ve çok güzel karelerden oluştuğunu belirten Saylak, "Burada harika fotoğraflar var ve hepsi bizi mest etti. Kendi açımızdan en güzelini seçmeye çalıştık." dedi.

İsrail'in yaptığı zulüm ve katliama dünyanın seyirci kaldığını dile getiren Saylak, şöyle konuştu:

"Haber kategorisinde seçimini yaptığım Ali Jadallah'ın 'O Bakış' adlı karesi çok şeyi anlatıyor. 21. yüzyılda bir soykırım, bir vahşete dünya seyirci, batı değerleri yerle yeksan edildi. Fotoğrafta soykırım sürecindeki mutsuzluğu, acıyı gördüm o çocuğun gözlerinde. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi dünya 5'ten büyüktür. Bir gün bu mazlumlara bu zulmü yapanların da hesabını verecekleri günü hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: AA

Barış Saylak, Güncel, Suriye, Tarım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Tarım ve Orman Müdürü Saylak, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

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