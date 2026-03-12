Muğla ve ilçelerinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programları düzenlendi - Son Dakika
Muğla ve ilçelerinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programları düzenlendi

Muğla ve ilçelerinde "İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü" programları düzenlendi
12.03.2026 17:04
Muğla ve ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Muğla ve ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen proğram Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu Müdürü Savaş Sinan Koca, konuşmasında, 12 Mart'ın tarihi sadece bir şiirin kabulü değil, bir milletin bağımsızlık iradesinin tarihe altın harflerle yazılması olduğunu söyledi.

Program kapsamında Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı gösteri sahnelendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Muğla Valisi İdris Akbıyık verdi.

Marmaris'te Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Salonu'nda gerçekleştirilen proğrama Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okunurken, çeşitli gösteriler sahnelendi. Düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Nurullah Kaya tarafından verildi.

Kaymakam Kaya, öğrencileri tek tek tebrik ederek onların milli ve manevi değerler konusunda gösterdikleri duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Datça

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen proğram Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından oratoryo gösterisi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Murat Atıcı ile protokol üyeleri katıldı.

Fethiye

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muğla genelinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya tarafından verildi.

Etkinlikte Göcek Süleyman Şatır Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Korkma" temalı oratoryo sahnelendi. Gösteride İstiklal Marşı'nın yazılış süreci anlatıldı.

Göcek Süleyman Şatır Anadolu Lisesi Okul Müdürü Demet Büyükyıldız yaptığı konuşmada,

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu belirterek, marşın milletin vatan sevgisini ve kararlılığını yansıttığını ifade etti.

Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sezgin Kılıçcı, Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ile kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Program kapsamında düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma", resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmada derece alan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını sırayla okuyarak salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Lise öğrencileri tarafından sergilenen oratoryo ve sahne gösterisi katılımcılardan beğeni topladı.

Kaynak: AA

