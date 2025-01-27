Muhittin Böcek: "Belgelendirme ve Denetim Yetkisi Bakanlık'ta.

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(ANTALYA)– Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2021 yılında Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle belediyelerin konaklama belgesi verme yetkisinin kaldırıldığını, belgelendirme ve denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verildiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece 2024 yılında iş yeri açma ruhsatı talebinde bulunan 8 bin 591 iş yerinin yangın güvenlik önlemleri açısından inceleme ve denetimleri yapılarak itfaiye raporları verilmiştir. Yine 2024 yılı iş yeri açma yangınla ilgili 678 tesisin talepleri doğrultusunda denetimleri yapılmıştır" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangının ardından gündeme gelen konaklama tesislerindeki yangın önlemleriyle ilgili Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. Böcek, şunları söyledi:

"İşletmelerin niteliklerine ilişkin denetimleri ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi bakanlığa aittir"

" Bolu'da meydana gelen yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Bugün burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Turizm Birliği Başkanı olarak ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olarak da öncelikle Antalya'mızdaki ilgili kurum ve kuruluşların başında turizmle ilgili Turizm İl Müdürlüğü gelmektedir. Turizmin başkenti olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan en önemli destinasyonlardan biri olarak her yıl milyonlarca yeğeni ve yabancı turistleri ağırlayan kentimiz, uluslararası alanda da marka değerinin korunması ve geliştirilmesi, ülke turizminin uluslararası standartlarında geliştirilmesi ve turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hiç şüphesiz hepimizin önemli ortak amacıdır. Bilindiği üzere 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun denetim başlıklı 30. maddesinde 17 Temmuz 2021 tarih ve 7334 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile belge talebinde bulunan işletmelerin belgelendirilmesine esas denetimleri, belgeli yatırım ve işletmelerin niteliklerine ilişkin denetimleri ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi bakanlığa aittir.

Bakanlık 'gerek görmesi durumunda denetim yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla valilik vasıtasıyla da kullanabilir' düzenlemesi getirilerek belediyeler tarafından verilen konaklama belgesi verme yetkisi kaldırılmış, belgelendirme ve denetim yetkisi tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmiştir. Aynı şekilde 2634 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta bakanlıkça yapılan denetim sonucunda belirlenen kriterleri taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılan işletmelerin belgelerinin iptal edileceği ve belgesi iptal edilen işletmelerin yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verileceği hükmü bağlanmıştır.

'Bu doğrultuda şehrimizde bulunan Bakanlığınızca belgelendirilen ve denetlenen konaklama tesisleri, işletmeleri hakkında denetim yetkiniz ve sorumluluk çerçevesinde yapılması gereken tedbir ve önlemlerin alınmasıyla belediyemizi ilgilendiren konularda yasal dayanakları ile birlikte tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim'. Bu, 24 Ocak 2025'te Antalya Turizm İl Müdürlüğü'ne gönderdiğim resmi yazımızdır.

"18 Temmuz 2021 tarihinde 2634 sayılı yasada yapılan değişiklikle yetki tamamen bakanlığa verilmiştir"

Ayrıca Akdeniz Belediye Birliği Başkanı sıfatımızla da Antalya'mızda bulunan 19 ilçe belediye başkanı kardeşimize, arkadaşımıza ve Akdeniz Belediye Birliği'ne üye belediyelerimize de iki sayfa olmak üzere yine cuma günü onların denetimleriyle, sorumluluklarıyla uyarı anlamında yazılarımızı da göndermiş bulunuyoruz.

Burası atamızın hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'mızda, bu biz zaten Cumhuriyet tarihinin en büyük Manavgat yangınlarında ciğerimiz yanmıştı. Bu konuda orada gördüğümüz eksikler, bunun yanındaki gördüğümüz durumlardan ders çıkararak çalışmalarımızı bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurum kuruluşlarla iş birliği içerisinde götürdük.Ve şimdi de bu Bolu'daki Kartalkaya'daki vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği bu durumdan da bir kez daha dedim ilgililer, tüm kurum kuruluşlarımızla beraber, yurtlarımızdır kreşlerimizdir kısacası tüm kurum kuruluşlarda, yurtlar, konaklama tesisleri dahil olmak üzere hepsini söylüyorum; 18 Temmuz 2021 tarihinde 2634 sayılı yasada yapılan değişiklik ile belediyeler tarafından verilen konaklama belgeleri verme yetkileri kaldırılmış ve bu yetki tamamen bakanlığa verilmiştir.

"8 bin 591 iş yerinin yangın güvenlik önlemleri açısından inceleme ve denetimleri yapılarak itfaiye raporları verilmiştir"

25 Eylül 2021 tarihli ve 31 bin 609 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkih Yönetmelik ile daha önce belediyeler tarafından belgelendirilen tesisler tamamen bakanlı tarafından basit konaklama turizm işletme belgesi verilmesi konusunda bakanlık yetkilendirilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece 2024 yılında iş yeri açma ruhsatı talebinde bulunan 8 bin 591 iş yerinin yangın güvenlik önlemleri açısından inceleme ve denetimleri yapılarak itfaiye raporları verilmiştir. Antalya'mızda toplam tesis sayısı 2 bin 734. Bin 70'i işletme belgeli, 82'si yatırım belgeli, bin 582'si basit konaklama belgeli olmak üzere toplam 2 bin 734 tesis vardır.

2024 yılı iş yeri açma yangınla ilgili 678 tesisin talepleri doğrultusunda denetimleri yapılmıştır. Bu düşünceyle tüm kurum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde her kurum kuruluş ve turizm sektörünün başkan ve yöneticileriyle Antalya'mız da Türk turizminin başkenti olmaya devam edecektir. iyi bir kent olmaya devam edecektir. Biz Antalya Büyükşehir belediyesi olarak tüm birimlerimizle birlikte Antalyamızda, turizm bileşenlerimizle, Sayın Valimizle ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarımıza ve denetimlerimize devam edeceğiz."