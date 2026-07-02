Muhtarlar Orman Yangınlarıyla Mücadelede Önemli Rol Oynuyor

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, muhtarların yangınlarla mücadele sırasında araziyle ilgili verecekleri bilgilerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bizim sahada, yangınla mücadelede en önemli paydaşlarımız değerli muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızdan isteğimiz şudur ki; sizlerin sözü dinleniyor. Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın yangına sebebiyet verecek uzak durmalarının sağlanması, hasattan sonra arta kalan anızların yakılmaması veya tarla bahçe temizliği gibi faaliyetler neticesinde çıkan atıkların yakılmaması konusunda vatandaşları uyarmamız gerekiyor" dedi.

Bursa Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde 600 muhtara orman yangınları hakkında konferans verildi. Etkinliğe Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ve muhtarlar katıldı. Programda konuşma yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yan mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınları bakımından kritik bir mevsime girdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl Bursa'da maalesef birçok yerde yaşanan orman yangınları hala zihinlerimizde tazeliğini koruyor. Onlarca metre yüksekliğe çıkan alevlerin ne gibi felakete sebep olduğu, o güzelim ormanlarımızı nasıl yok ettiğini birçoğumuz maalesef canlı olarak gördük. Çok küçük bir kıvılcımla başlayan yangının ne büyük bir felakete sebep olduğunu da yaşayarak maalesef en acı bir şekilde öğrenmiş olduk. Yanan sadece ağaçlar değildi. Orman ekosisteminin içerisindeki canlı varlıkların tamamı, hayvanlarıyla beraber hatta toprağın hemen altında bulunan mikroorganizmaların da birçoğu yangınlar sırasında zarar gördü" dedi.

'ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE VATANDAŞLARA DA İŞ DÜŞÜYOR'

Yanan bölgelerde orman ekosisteminin tekrardan oluşması için en iyi ihtimalle 40 yıl beklemek gerektiğini söyleyen Karacabey, "Türkiye ortalaması 80 yıl. Dolayısıyla yangının ne kadar büyük bir felakete sebep olduğu maalesef bilinenin çok çok daha ötesinde. Orman yangınlarıyla mücadele bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman varlığı olan ülkelerin maalesef en büyük problemlerinden birisi ve bu problem her geçen gün giderek daha zorlaşıyor, kangren haline geliyor. Dolayısıyla orman yangınlarıyla mücadele konusunda bütün vatandaşlarımıza, hepimize çok önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Orman yangınını söndürmek tabii ki Orman Genel Müdürlüğü olarak bizim hem yasal görevimiz ve sorumluluğumuz hem de eğitimini almış olmamız, elimizdeki imkanlar sebebiyle de bizim görevimiz. Fakat önemli bir husus var ki orman yangınıyla mücadele sadece yangını söndürmekle alakalı değil. Orman yangınıyla mücadele esasen yangından çok önce başlaması gereken bir çalışma" ifadelerini kullandı.

'YANGINLARIN YÜZDE 94'Ü İNSAN ELİYLE ÇIKIYOR'

Orman yangınlarıyla mücadeleyi, yangın öncesi çalışmalar, yangının söndürülmesi, yangın sonrası tekrar ağaçlandırma çalışması olarak 3 başlıkta toplandığını ifade eden Karacabey, "Tabii bu aşamaların hepsi çok önemli ama eğer biz birincisinde yani yangını önleme faaliyetlerinde başarılı olabilirsek, yangın söndürmekle hiç uğraşmamış olacağız ve sonrasındaki tekrar ağaçlandırma faaliyetlerine de ihtiyaç kalmayacak. Orman yangınlarının uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman yüzde 94'ü insan eliyle çıkıyor ve bunun yalnızca yüzde 8'lik kısmı kasıtlı. Geri kalan yüzde 88'lik kısmı ise maalesef ihmal ve dikkatsizlik neticesinde çıkan yangınlar. Yani 'Bundan bir şey olmaz' diye yapılan yanlışlarla çıkan yangınlar maalesef bu ormanlarımızın yok olmasına sebep olan temel faktör. İşte o 'Bir şey olmaz' denilen şeyler çok büyük felaketlere sebep oluyor" diye konuştu.

'YANGIN SEZONUNA 28 UÇAK, 119 HELİKOPTER ve 14 İHA İLE HAZIRIZ'

Okullarda öğrencilere farkındalık dersleri verildiğini de söyleyen Karacabey, "Özellikle orman yangınıyla mücadelede kullanacağımız hava ve kara aracımızın sayısını tekrar gözden geçirerek, iklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurarak 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'yı yangın mevsiminde hazır ettik. Hava araçlarımızın bir seferde havadan su atma kapasitesini 462 tona kadar çıkardık. Ülkemiz genelinde ormanın derinliklerinde hava ve kara araçlarının suyu kısa sürede yangına atabilecekleri 4 bin 852 ayrı noktada yangın havuzları oluşturduk. Bu havuzların kapasitesi 300 ton ile 3 bin ton arasında değişen büyüklüklerde bulunuyor. Asıl mücadele alevlerle göğüs göğüse mücadele eden orman kahramanları. Biz orman kahramanlarının gücünü arttırmak maksadıyla 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı 878 iş makinesiyle de yer ekiplerimizi tahkim ettik, güçlendirdik ve 28 bin personelimiz yaz aylarında sadece orman yangınlarıyla mücadele odaklı çalışıyor. Tabii sadece bizim personelimiz değil, bugün sayıları 140 bini aşan ve şu anda aramızda bulunan görevden değil, gönülden aramızda bulunan orman yangını gönüllülerimiz de orman yangınlarıyla mücadelemizdeki en büyük destekçilerimiz" diye konuştu.

'MUHTARLARIMIZDAN İSTEĞİM VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRSİNLER'

Tüm bu teknik ve teknolojik imkanların yanında yangın alanında bölge halkı ve muhtarların bilgilerinin de çok kıymetli olduğunu belirten Karacabey, "Köylülerimizin, özellikle muhtarlarımızın yangın sırasında bize gösterecekleri bir patika, bir su yolu, bir avcı yolu kayıtlarda haritalarda yer almayan bilgiler. Muhtarlarımızın bize oralarda verecekleri basit gibi görünen bilgi, orman yangınlarıyla mücadelemizdeki başarımızı son derece önemli etkileyen unsurlardır. Dolayısıyla bizim sahada, yangınla mücadelede en önemli paydaşlarımız değerli muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızdan isteğimiz şudur ki; sizlerin sözü dinleniyor. Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın yangına sebebiyet verecek uzak durmalarının sağlanması, hasattan sonra arta kalan anızların yakılmaması veya tarla bahçe temizliği gibi faaliyetler neticesinde çıkan atıkların yakılmaması konusunda vatandaşları uyarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bekir Karacabey'in konuşmasının ardından AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ve Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan muhtarlara sunum gerçekleştirerek, orman yangınları hakkında bilgilendirme yaptı.