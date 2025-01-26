Murad Bergusi Mısır'a Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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Murad Bergusi Mısır'a Sınır Dışı Edildi

21 yıl hapiste kalan Murad Bergusi, esir takası sonrası Mısır'a serbest bırakıldı.

26.01.2025 17:49
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İsrail hapishanesinde 21 yıl kalan 51 yaşındaki Murad Bergusi, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turu kapsamında serbest bırakılarak Mısır'a sınır dışı edildi.

Anlaşma kapsamında dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderilen Filistinli 70 esirden biri olan Murad Bergusi, özgürlüğüne ancak "sürgünde" kavuşabildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kuber beldesi sakinlerinden Bergusi, Aralık 2003'te İsrail güçlerince gözaltına alındı ve iki ay boyunca ağır şekilde sorgulandı. 9 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Bergusi, bu süre zarfında hapishaneler arasında bir ömür geçirdi.

Babasına veda edemedi

Bergusi, İsrail Hapishaneler İdaresince izin verilmediği için 2015 yılında vefat eden babasına veda edemedi.

Hamas Hareketi Mahkumlar Enformasyon Bürosuna göre, Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 20 askerin öldürülmesi ve yaralanmasına yol açan birçok silahlı saldırıyla suçlanarak 9 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

Bergusi, hapishanedeyken birçok kez tecride maruz kaldı. Pek çok hapishane arasında gidip gelen Bergusi, birçok kez de ziyaret hakkından mahrum bırakıldı.

?İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk aşamasının birinci turu kapsamında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmiş, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı. ???????

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turu kapsamında 25 Ocak'ta 4 İsrailli kadın askere karşılık, 120'si ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze Şeridi'ne getirilirken 70'i de anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Murad Bergusi Mısır'a Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

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