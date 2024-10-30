Murat Keskin'in Bakır Rölyef Sanatı - Son Dakika
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Murat Keskin'in Bakır Rölyef Sanatı

Murat Keskin\'in Bakır Rölyef Sanatı

Sivas'ta Murat Keskin, kendi kendine öğrendiği bakır rölyef sanatıyla Osmanlı tuğraları yapıyor.

30.10.2024 11:04
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SİVAS'ta kamu çalışanı Murat Keskin (45), hiçbir eğitim almadan, kendi kendine öğrendiği bakır rölyef sanatı ile ilgili evinde çalışmalar yapıyor. Bakır kullanarak 35 Osmanlı padişahı tuğrasını yapan Keskin, çalışmalarını Millet Kütüphanesi'nde sergilemek istiyor.

Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nde sürücü olarak çalışan, evli ve 2 çocuklu Murat Keskin, 23 yıl önce bakır rölyef sanatına merak saldı. Kendi imkanları ile araştırarak ve eğitim videoları izleyerek işe başlayan Keskin, hiçbir ustadan eğitim almadan bakır rölyef sanatı konusunda kendini geliştirdi. Aralıklı olarak 23 yıldır bu sanatla uğraşan Keskin, atölyesi olmadığı için bütün çalışmaları evinde yapıyor. 35 Osmanlı padişahının farklı formlarda bakır rölyefini yapan Keskin, Selçuklu ve Cumhuriyet döneminin yanı sıra güncel konuları da işliyor. Evindeki çalışmaları ile yaklaşık 100 eser ortaya koyan Keskin, bunları Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde sergilemek istiyor.

'TUĞRALAR ÜZERİNE YOĞUNLAŞTIM'

Çalışmaları hakkında bilgiler veren Keskin, "Narin, nazik bakır kesme sanatı ve içten kabartma, dıştan kabartma olarak bakır rölyef çalışmaları yapıyorum. Çalışmalarımı yaparken geniş bir konsept düşündüm. Tuğralar üzerine yoğunlaştım. 35 Osmanlı padişahının tuğrasını yaptım. Sonrasında Selçuklu mimarisini ekleyerek hayat ağaçları ve aklıma gelen değişik kültür çalışmaları yaptım. Bunların içinde hat çalışmaları da var. Sivas'ımızın Gök Medresesi'nde bulunan hayat ağacı, Divriği Ulu Camii'nde bulunan çift başlı kartal, şahin, kent meydanımızda bulunan Çifte Minareli Medrese ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Kongre Müzesi'ni yaptım. Yaklaşık 100'e yakın çalışmam mevcut" dedi.

'ZENGİN KÜLTÜR TARİHİMİZİ ANLATIYOR'

Çalışmalarını Ankara'da Millet Kütüphanesi'ne taşımayı istediğini belirten Keskin, "Atölye kurmayı da aslında çok istiyordum ama olmadı. Evde, oturma odasında, çocuklarla birlikte çalışmalar yapıyorum. Herhangi bir kimseden de destek almadım. Aslında başlarda istedim ama kabul edilmedi. Kendi imkanlarımla çalışmalarımı geliştirdim. Elimde güzel bir konsept oluştu; zengin kültür tarihimizi anlatıyor. Bunları Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde sergilemeyi canı gönülden istiyorum. Özellikle de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla serginin açılmasını çok isterim. Büyüklerimizden bu çalışmalarımızın değerlendirilmesini istiyorum. Bunun dışında başka bir arzum yok. Bu çalışmalar orijinal bakır levhalardan yapmış olduğumuz çalışmalar. İçinde herhangi bir başka bir madde yok. Hepsi orijinal" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Murat Keskin'in Bakır Rölyef Sanatı - Son Dakika

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