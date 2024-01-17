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Murat Kurum: Esenler İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam edecek - Son Dakika
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Murat Kurum: Esenler İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam edecek

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki AK Nokta'yı ziyaret ederek, Esenler'in İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini söyledi. Kurum, gençler ve kadınlar için çalışacaklarını, riskli yapıların tamamının ortadan kalkana kadar çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Esenler'in sosyal donanım açısından büyük ilerleme kaydettiğini ve İstanbul'un cazibe merkezi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Murat Kurum: Esenler İstanbul\'un parlayan yıldızı olmaya devam edecek
17.01.2024 - 19:34,
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ESENLER Dörtyol Meydanı'ndaki AK Nokta'yı ziyaret eden Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Esenler'imiz İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Bunu da 724 gençlerimiz için, kadınlarımız için yapacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Biz hep çalışmanın, eser üretmenin gayretinde olduk. Hiçbir zaman polemik içerisinde olmadık dedi.

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüplerine yaptığı ziyaretlerin ardından Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan AK Nokta'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum'a Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ak Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş da eşlik etti. Vatandaşlara seslenen Kurum, 'Burada Esenler'de heyecan var. Davutpaşa'da heyecan var. Bir de Dörtyol'da, Kültür Merkezi'nde heyecan var. Gençlerimiz burada, yavrularımız burada, kadınlarımız burada, Esenler burada. Esenlerin mimarı Tevfik Başkanımız burada. Esenler ne diyor biliyor musunuz Esenler bugün tüm İstanbul'a tüm Türkiye'ye 31 Mart akşamını müjdeliyor dedi.

'BİR ÇOCUK PARKINI BİLE ESİRGEYENLERE KARŞI HEP DİK DURDUK

Murat Kurum, 'Esenlerin her sokağında her mahallesinde omuz omuza çalıştık. Güzel Esenler'imiz için çalıştık. Gençlerimiz, kadınlarımız için çalıştık. Kentsel dönüşüm projelerimize başladık. Gençlerimiz ve çocuklarımız huzur içerisinde oynasınlar diye Millet Bahçelerini yaptık. Bir çocuk parkını bile esirgeyenlere karşı hep dik durduk. Hep Esenler'imizin yanında durduk. Esenler bugün baktığımızda gerçekten sosyal donanım anlamında okul anlamında çok sıkıntılar çekmesine rağmen çok yol kat etmiş bir ilçemiz. Biz Tevfik Başkanımla birlikte inşallah Esenleri İstanbul'un cazibe merkezi yapmaya devam edeceğiz. Esenlerimiz İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Bunu da 724 gençlerimiz için, kadınlarımız için yapacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Biz hep çalışmanın, eser üretmenin gayretinde olduk. Hiçbir zaman polemik içerisinde olmadık şeklinde konuştu.

'İSTANBUL'DA YENİDEN YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Murat Kurum, 'Sevgili kardeşlerim. Bizi hep çalışırken, sokakta göreceksiniz. Üretirken göreceksiniz. Gençlerimizle projelerimizi gerçekleştirirken göreceksiniz. Kadınlarımıza sokakta güveni ve huzuru yaşatırken göreceksiniz. Kadınlarımıza iş yerleriyle alakalı fırsatlar sunacağız. Kadınlarımıza evinde üretime destek sunacağız. Gençlerimiz eğitim atölyelerimizde geleceğe hazırlanacak. ve bunu kiminle yapacağız biliyor musunuz Esenlerin güzel insanlarıyla yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak. İstanbul'un güzel halkı olacak. Esenlerin geleceği olacak. Hep birlikte bu mücadeleyi bundan öncesinde de olduğu gibi bundan sonra da Allah'ın izniyle Esenler'imizin, İstanbul'umuzun destekleriyle ve annelerimizin, babalarımızın dualarıyla yapacağız. Biz buna tüm yüreğimizle inanıyoruz. ve İstanbul'da inşallah 31 Mart akşamı fetret dönemi bitecek. 31 Mart akşamı yeniden diriliş yeniden yükseliş dönemi başlayacak ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Murat Kurum: Esenler İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam edecek - Son Dakika
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