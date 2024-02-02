Murat Kurum, İstanbul\'da Millete Seslendi

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, partililere, "Milletimize hizmet edeceğiz, tüm bu iddialarımızın, hedeflerimizin temel taşı sizlersiniz. İddialarımızın gücünde siz varsınız. Sizin alın teriniz var. Ailenizin, eşinizin, çocuklarınızın fedakarlığı var." diye seslendi.

Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı ve adayı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile Üsküdar'da 1. Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşması'na katıldı.

Türkiye'ye, millete hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, ülkeyi çağ atlatan projelere kavuşturduklarını söyledi.

Kurum, bugün her kademeden partililerle İstanbul'un her yerinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu şehrin her yerinde sayenizde yeniden heyecan, coşku, umut var. Ben her birinize, ailelerinize, evlatlarınıza bu özverinizden dolayı ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah bizi sizlere, yediden yetmişe tüm İstanbullulara mahcup etmesin. Biz AK Parti'yiz, AK Parti'nin neferleri olarak 22 yıldır sürdürdüğümüz eser siyasetinde bu cennet vatan için durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. Aşık Veysel'in dediği gibi bu yolda yürüyoruz gündüz gece. Bu ülkenin evlatlarına hizmet yolunda, millete eser verme yolunda çalışıyoruz, çabalıyoruz, gayret gösteriyoruz."

Yerel seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerde millete dair iki gözlemi bulunduğunu ifade eden Kurum, bunlardan birinin bıkkınlık, diğerinin ise umut olduğunu kaydetti.

Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbullular artık mevcut CHP'li yönetimin sorumsuzluğundan illallah etmiştir ama aynı insanımız, gençlerimiz, kadınlarımız yeniden başlamanın umuduyla dopdoludur, heyecanlıdır, coşkuludur. Ben hep birlikte vatandaşlarımıza o güveni verdiğimizi bana bakan gözlerde görüyorum, bana sarılan kardeşlerimizde hissediyorum. Ne demişler? Mutluluk paylaştıkça çoğalır. Gururla söylüyorum ki artık İstanbul'da umutsuzluk azalıyor, mutluluk gençlerimizin, kadınlarımızın sayesinde çoğalıyor. Sayenizde İstanbul'un tüm sokakları, caddeleri yeniden umutla doluyor."

Ellerini birleştireceklerini söyleyen Kurum, "Bu eller İstanbul'un kaynaklarını israf etmeyecek, haksızlık etmeyecek, milleti sahipsiz bırakmayacak, bu aziz millet için ellerimizi nasıl birleştiriyorsak yüreklerimizi de buluşturacağız. Yüreklerimizi CHP'li mevcut yönetimin büyüttüğü trafik çilesiyle ömründen 3,5 yıl kaybeden kardeşim için, belediyeciliğin hışmına uğramış, bir sabah belediyeye gittiğinde kartı çalışmamış, boynu bükük olarak oradan yavrularının yanına dönmüş mazlum kardeşlerimiz için buluşturacağız." diye konuştu.

Murat Kurum, İstanbul'da ulaşıma yönelik projelerini sıralayarak, "İstanbul'un metro gitmeyen tek bir ilçesini bırakmayacağız. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Trafik çilesini bitireceğiz. Madem ki İstanbul hepimizin, o zaman İstanbul'un zenginliğinden, güzelliğinden her kesimi faydalandıracağız." değerlendirmesini yaptı.

Yol arkadaşlarıyla hep beraber çalışacaklarını dile getiren Kurum, "Milletimize hizmet edeceğiz, tüm bu iddialarımızın, hedeflerimizin temel taşı sizlersiniz. İddialarımızın gücünde siz varsınız. Sizin alın teriniz var. Ailenizin, eşinizin, çocuklarınızın fedakarlığı var. Türkiye işte bu teşkilat sayesinde ayağa kalktı. İstanbul, bu teşkilat sayesinde yükseldi. Şimdi yeniden yollara düşeceğiz, insanımızın oyundan önce kalbine, yüreğine talip olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, seçmenlere de seslenerek, sözlerini, "Bu ayaklar rahat odalarda durmayacak. Ayağımıza şantiye çamuru değecek, sırtımıza İstanbul'un rüzgarı vuracak, yüzümüze yağmur, elimize kar değecek. Daima işte, sokakta, vatandaşımızla birlikte olacağız." diye tamamladı.