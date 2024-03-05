Murat Kurum: İstanbul\'u depreme hazırlıklı hale getireceğiz

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'daki riskli bina stokunu bir an önce bitirmek istediklerini belirterek, "Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu farkındalığıyla daha önce başardığımız gibi İstanbul'u da deprem konusunda hazırlıklı hale getireceğiz." dedi.

Kurum, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında, Çanakkale'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olunduğunu vurgulayan Kurum, "Biz istiyoruz ki İstanbul'daki riskli bina stokunu bir an önce bitirelim. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu farkındalığıyla daha önce başardığımız gibi İstanbul'u da deprem konusunda hazırlıklı hale getireceğiz. İstanbul, deprem konusunda sempozyum yapmaktan ileri gidemeyen anlayışa teslim olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kurum, depreme ilişkin tedbirler alınarak yaşanması gerektiğini dile getirerek, "Deprem bugün terörle mücadele kadar önemli bir konudur. Biz de projelerimizi, hayallerimizi ortaya koyduğumuzda en önemli gündem maddemiz deprem." şeklinde konuştu.

"Vatandaşınız için dertli olursanız her şey yapılır"

Kurum, muhalefetin, İstanbul'un deprem gerçeğiyle ilgili son 5 yılda hiçbir proje ortaya koyamadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"650 bin konut İstanbul'da dönüştürülmemeli.' diye düşünen bir belediye başkanı şu anda var. Kentsel dönüşümün mahalle mahalle yapılması gerektiğini biz söylerken, bugünkü liyakatsiz belediye başkanı hiçbir şey yapmadı. Bu anlayış, 'İstanbul'da deprem olsun ve insanlar bu riskli binalarda yaşasın.' demektir. Biz, nüfusu arttırmadan yerinde konutları dönüştürelim diyoruz. Yapmak isteyeni de eleştiriyorlar, 'Kaynak bulamazsınız.' diyorlar. Biz kaynak bulduk, asrın felaketinde 3 ayda 89 bin konutun inşası başladı. İstenirse yapılır, siz vatandaşınız için dertli olursanız her şey yapılır. "

"TOKİ ile kaynak ürettik"

Kurum, kaynakları en iyi şekilde kullandıklarının ve TOKİ ile kaynak ürettiklerinin altını çizerek, "İstanbul'a 5 yılda 1 litre su gelmemiş. Sonra da bizim projeleri karalamak diz boyu. Eğer İstanbul'da Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. köprümüz, Kuzey Marmara Otoyolu yapılamasaydı neler olurdu?" dedi.

Murat Kurum, 100 bin sosyal konut için 16 Nisan'da başvuruları alacaklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"KİPTAŞ eliyle yarısı bizden 300 bin konut yapacağız. Biz 250 bin konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayacağız. Biz İstanbul'da 100 bin konutu neden yapacağız. Memurların İstanbul'dan beklentileri var. Bu konutlar kentsel dönüşüm yapılan binalardaki insanlarımıza düşük kiralı olarak verilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilgili bakanlarımızdan destek alacağım. İstanbul için ne gerekiyorsa yapacağım."

"Raylı sistemi 5 yılda 2 katına çıkaracağız"

İstanbul'un en önemli sorunlarının başında ulaşım, deprem ve konut fiyatlarının geldiğini belirten Kurum, "İstanbul'daki trafik artık çile olmuş. Yılda 18 milyon turistin geldiği, araç sayısının her gün arttığı İstanbul'a yatırım yapmak zorundasınız. Birileriyle kirli pazarlıklarla bunu yapamazsınız. İstanbullular neden bu çileyi çekiyor? Metrobüs kuyruğunu görsem ve belediye başkanı olsam utanırım, sokağa çıkamam. Raylı sistemi 5 yılda 2 katına çıkaracağız. 340 kilometreden 650 kilometreye çıkaracağız. Her ilçeye metro gidecek bir sistem yapacağız. İstanbul'un 2 yakasına 2 büyük tünel yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut İBB yönetiminin yeni bir tane bile tünel yapmadığını kaydeden Kurum, "122 kilometrelik tünelle alternatif bir yol oluşturuyoruz. Yerin altından hızlı bir şekilde gidilecek yol olacak. Bunların bittiğini hayal edin, Kilyos'tan çıkan bir vatandaşımız kesintisiz Büyükçekmece'ye kadar gidecek." dedi.

"250 bin araçlık yeni otoparkı hayata geçireceğiz"

Kurum, vatandaşın evinin önüne ücret ödemeden aracını park edeceğini vurgulayarak, 250 bin araçlık yeni otoparkı hayata geçireceklerini söyledi.

Üstü yeşil alan, altı otopark olan projeyi gerçekleştireceklerini belirten Kurum, okullara otopark yapacaklarını ve okula gelen öğretmen ile velilerin araçlarını buralara park edebileceklerini kaydetti.

Kurum, tek sistemden taksiyi yöneteceklerine dikkati çekerek, "Şu anda birçok uygulama var, biz bunu tek çatı altında toplayacağız. Oldu ya taksiden istediğiniz verimi alamadınız, ödül ve ceza uygulaması getireceğiz. Gerekirse men edeceğiz. Bir yandan taksicilerimize eğitim vereceğiz. Taksicilerin de güvenliğini düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sen önce kirli ittifaklarının hesabını ver"

CHP ile DEM Parti arasındaki ittifakın kimlerle nasıl olduğunu milletin bildiğini kaydeden Kurum, "Aynı geçmişte olduğu gibi bakanlıkları paylaşmışlardı. Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey gördü mü bu millet? Devlet Bey, 'Sizin de bu noktada bir talebiniz var mı?' diye sorulduğunda, 'Bu millet sizi seçti, sizin yönetmeniz ve bizim uymamız gerekir.' diye yanıt verdi." şeklinde konuştu

Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Tek millet, tek devlet" söylemiyle ilgili yaklaşımına değinerek, şunları kaydetti:

"Sen git önce kendini özgürleştir, sen ne demek istiyorsun? Sen önce kirli ittifaklarının hesabını ver. Böyle bir aşağılık bakış açısı olamaz. Sen git o büyükelçilerle yaptığın kirli anlaşmaları açıkla. Gelip bize akıl verme. Kendi menfaatin için her türlü kirli ilişkiye giriyorsun sonra bizim 'tek millet, tek devlet' dememizden mi rahatsız oluyorsun. Özgür Özel, bedelli askerlik yapan vatandaşlarımızı hedef aldı, kendi belediye başkan adayları bedelli askerlik yapmış kişiler. "

Murat Kurum, seçim yarışında geriden başladıklarını ancak şu an 1,5-2 puan öne geçtiklerini belirterek, tüm İstanbulluların oyunu alarak büyük bir zafer kazanacaklarını söyledi.