Çevre Bakanı Kurum: Ebrar Sitesi\'nin Yerine Yaptığımız Konutları Yıl Sonuna Kadar Teslim Edeceğiz

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(KAHRAMANMARAŞ) -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde bin 400 insanın yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'nin inşaat alanında; "Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yaklaşık 770 konutumuzu az önce inceledik. Vefat eden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar Sitesi'ni ayağa kaldırmak bizim için çok önemli. Yıl sonuna inşallah Ebrar Sitesi'ni bitireceğiz, vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Depremin yıl dönümü 6 Şubat'ta Ebrar Sitesi'nde tüm vatandaşlarımız inşallah evlerinde oturuyor olacak" açıklamasını yaptı.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Siteleri'nin inşaat alanı sahasında açıklama yaptı. Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün Maraş acı bir haberle güne uyandı. İstanbul'da görev yaparken bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy kardeşimizin cenazesine inşallah hep birlikte katılım sağlayacağız. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum, tüm Kahramanmaraşımıza, ailesine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.

11 ilimizde 302 bin yeni yuvamızın, iş yerimizin inşasını başlattık. Bu kapsamda 76 bin konutumuzu da vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah eylül ayında sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle birlikte yeni kuramızı çekeceğiz. Bu sayıyı 100 bine ulaştıracağız. Yıl sonunda da hedefimiz en az 200 bin vatandaşımızı yapmış olduğumuz konutlarda güven içerisinde, huzur içerisinde yaşamasını sağlamak olacak. Hedefimiz 2025 yılına geldiğinde inşallah 11 ilimizde tüm depremzede kardeşlerimizi sağlam, güvenli konutlarına yerleştirmek olacak.

"Toplam 45 bin 347 konut ve iş yerinin yapımına devam ediyoruz"

Kahramanmaraşımıza şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde 17 bin 592 yuvamızı, iş yerimizi hızlı bir şekilde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün halen merkezde, Elbistan'da, Afşin'de, Oniki Şubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplam 45 bin 347 konut ve iş yerinin yapımını da aynı anlayışla devam ediyoruz.

Buradan bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. İnşallah yıl sonuna kadar teslim ettiğimiz 17 bin 592 yuvaya, 21 bin 544 yeni konutu ve iş yerini daha ekleyip yıl sonuna kadar Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde teslimini gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda inşallah teslim sayımızı burada 39 bine yıl sonuna ulaştırmış olacağız.

Kapalı Çarşı bölgesinde de çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Projelerimiz tamamlandı. TOKİ Başkanlığımızla, Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kapalı Çarşımızın inşa sürecini de başlatıyoruz. TOKİ Başkanlığı eliyle inşallah bu projeyi yapacağız.

Doğukent ve Güneşevler Mahallelerimizde yüksek yapılan kat yüksekliklerini düşürüyoruz. Ortada yapılaşma olmayan alanı da proje bünyesine dahil etmek suretiyle hem Doğukent'te hem Güneşevler Mahallemizde Maraşımıza yakışır zemin artı 5 katı geçmeyen, sosyal donatılarıyla örnek bir yaşam alanını, örnek bir uydu kentin inşallah eylül ayı içerisinde kazmasını vuruyor ve başlatıyoruz.

Toptan Gıdacılar Hali'nin de yapım sürecini 19 Eylül'de TOKİ Başkanlığımız ihalesine çıkacak ve hızlı bir şekilde burayı da ayağa kaldırmak suretiyle Kahramanmaraşımızın ticaretine katkı sağlamış olacağız.

"Tüm Kahramanmaraş o gün Ebrar Sitesi için ayağa kalktı"

Ebrar Sitesi'nde binin üzerinde canımızı yitirdik, toprağa verdik. Evlere ateş düştü. Gerçekten burada çok zor bir süreci hep birlikte yaşadık. Tüm Kahramanmaraş o gün Ebrar Sitesi için ayağa kalktı. Hep birlikte tek yürek olduk ve 'Buradan bir tane vatandaşımızı daha canlı kurtarabilir miyiz'in mücadelesini hep birlikte verdik.

Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yaklaşık 770 konutumuzu az önce inceledik. Vefat eden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar Sitesi'ni ayağa kaldırmak bizim için çok önemli. Yıl sonuna inşallah Ebrar Sitesi'ni bitireceğiz, vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Depremin yıl dönümü 6 Şubat'ta Ebrar Sitesi'nde tüm vatandaşlarımız inşallah evlerinde oturuyor olacak."