Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'a, "Toroslar Yörük Beyi" ünvanı verildi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'a, "Toroslar Yörük Beyi" ünvanı verildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal\'a, "Toroslar Yörük Beyi" ünvanı verildi
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a, Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmaları dolayısıyla "Toroslar Yörük Beyi" ünvanı verildi. Ünvanın takdim edildiği törende konuşan Başkan Uysal, Yörük kültürünün liyakat, dayanışma, üretkenlik ve bağımsızlık anlayışıyla Türkiye'nin geleceğine yön verecek önemli değerlere sahip olduğunu söyledi.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a, Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmaları dolayısıyla "Toroslar Yörük Beyi" ünvanı verildi. Ünvanın takdim edildiği törende konuşan Başkan Uysal, Yörük kültürünün liyakat, dayanışma, üretkenlik ve bağımsızlık anlayışıyla Türkiye'nin geleceğine yön verecek önemli değerlere sahip olduğunu söyledi.

Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a, Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması alanında 2016'dan bu yana yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla "Toroslar Yörük Beyi" ünvanı verdi. Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlenen törene 12 Yörük derneğinin temsilcileri katıldı. Derneğin 16 Mayıs 2026 tarihli Genel Kurul kararıyla verilen ünvanın berat belgesini Dernek Başkanı Adnan Tezgel takdim etti.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNE 10 YILLIK EMEK

Berat belgesinde, Başkan Uysal'ın Yörük kültürü alanında 2016'dan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar sıralandı. Bu kapsamda 2016, 2017 ve 2018'de düzenlenen üç Yörük-Türkmen Çalıştayı ile 2019'daki Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu'na yer verildi. Çalışmalar, 2021'de Antalya Doğa ve Yörük Çalıştayı'yla devam etti. Sonraki yıllarda ise Yörük kültürünün farklı yönleri ele alındı. 2023'te "Yörükler ve Müzik-Torosların Nağmeleri", 2024'te "Yörüklerde Yemek Kültürü", 2025'te "Yörük Kültüründe Kadın", 2026'da ise "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" başlıklı çalıştaylar gerçekleştirildi. Belgede ayrıca Başkan Uysal'ın Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen Yörük etkinliklerine katıldığı ve katkı sağladığı belirtilirken, Türk-Yörük kültürünün birlik, dayanışma, adalet ve toplumsal sorumluluk değerlerini temsil ettiğinin de altı çizildi.

"ÜLKENİN ÇEKİRDEK KÜLTÜRÜ"

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada Yörük kültürünü "ülkenin çekirdek kültürü" olarak nitelendirdi. Yerleşik hayata büyük ölçüde geçilmiş olsa da geçmişten taşınan değerlerin yaşamaya devam ettiğini belirten Uysal, "Geçmişin bugüne ve geleceğe aktardığı değerleri unutmuyoruz" dedi. Yörüklerin tarih boyunca üstlendiği sorumlulukları bir karşılık beklentisiyle yerine getirmediğine dikkati çeken Uysal, "Biz bütün bunları kendimizi alacaklı gördüğümüz için söylemiyoruz. Vatanın sahibi alacaklı mı olur? Biz elimizden gelenin katbekat fazlasını hep verdik. Buna rağmen uğradığımız haksızlıkları hiçbir zaman ülkemizin birlik ve beraberliğini bozacak şekilde yorumlamadık, bundan sonra da yorumlamayacağız" diye konuştu.

"DAĞLARDA HAYAT LİYAKAT İSTER"

Yörük yaşamının doğası gereği akılcı, üretken ve liyakate dayalı olduğunu belirten Başkan Uysal, "Dağlarda en yetenekli adamınızı bey yapmazsanız sürünüzü kurt kapar, geçitte kalırsınız. En iyi otu bulmazsanız sürünüz hayatta kalamaz. Şifalı bitkileri bilmiyorsanız dağlarda hayat olmaz. Her gördüğünüz yerleşik çiftçiyle kavga ederseniz hayatta kalamazsınız. Diplomatik olmak, çevreyi iyi tanımak ve çevreye göre kendinizi konumlandırmak zorundasınız" ifadelerini kullandı. Bu nedenle Yörüklerin liyakati esas aldığını belirten Başkan Uysal, "Bizde kadınlar da bey olur, gençler de bey olur" dedi. Yörük obasında yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesin hem fikir ürettiğini hem de çalışarak ortak yaşama katkı sunduğunu dile getiren Uysal, bu düzenin dürüstlük, dayanışma ve adalet üzerine kurulduğunu söyledi.

YÖRÜK RUHU GELECEĞE TAŞINMALI

Dünyanın yapay zeka, yüksek teknoloji, iklim krizi ve göç hareketleriyle yeni bir döneme girdiğine dikkati çeken Başkan Uysal, Türkiye'nin bu döneme uygun eğitim, çalışma ve teşvik modelleri geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Yörüklerin zorlu doğa koşullarında geliştirdiği pratik zeka ve çözüm üretme yeteneğinin bugün Türkiye için büyük önem taşıdığını belirten Uysal, "Yörük, dağda her gün karşısına çıkan bin bir soruna oracıkta çözüm üretir. Türkiye'nin bugün o yaratıcılığa, kararlılığa, liyakat anlayışına ve bağımsızlık ruhuna hiçbir dönemde olmadığı kadar ihtiyacı var. Yörük kültürünü yalnızca nostalji, geçmişi anma ya da atalara saygı olarak görmüyorum. Daha önemlisi, Yörük ruhunun Türkiye'nin geleceğinde rol almasıdır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'a, 'Toroslar Yörük Beyi' ünvanı verildi - Son Dakika

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