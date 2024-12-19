Muratpaşa'da Yeni Yıl Çarşısı Coşkusu - Son Dakika
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Muratpaşa'da Yeni Yıl Çarşısı Coşkusu

Muratpaşa\'da Yeni Yıl Çarşısı Coşkusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Atatürk Kent Meydanı'nda açılan Yeni Yıl Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve kent sakinleriyle yeni yıl dileklerini paylaştı. Çarşıda el emeği ürünler, yılbaşı temalı aksesuarlar ve eğlence alanları dikkat çekiyor.

19.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:41
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yıla sayılı günler kala Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Çarşısı'nı ziyaret etti. Başkan Uysal, esnaf ve kent sakinleriyle bir araya gelerek, yeni yıl dileklerini iletti.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı iş birliğiyle her yılbaşı öncesinde düzenlenen Yeni Yıl Çarşısı, bu yıl 9 Aralık'ta Atatürk Kent Meydanı'nda açıldı. LED ışıklarla süslenen çarşı, taş boyama, amigurumi, ahşap oyma ürünler, koku, mum ve sabun gibi el emeği ürünlerle renklendi. Kar küreleri, noel şapka ve kıyafetleri gibi yılbaşı temalı ürünler, çarşıya neşe katarken kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Bu yıl çarşıda çocuklar için eğlenceli zaman geçirebilecekleri oyun alanları da oluşturuldu. Kesme çiçeklerin yanı sıra el yapımı yöresel lezzetlerin yer aldığı stantlar, yeni yıl sofralarına özel seçenekler sundu.

Yeni Yıl Çarşısı'nı ziyaret eden Uysal, esnafla sohbet ederek onların yeni yılını kutladı. Başkan Uysal, "Bu tür etkinlikler, hem kent sakinlerini bir araya getiriyor hem de küçük işletmelerin ekonomiye katkı sağlamasına destek oluyor. Dayanışma ve paylaşma ruhunun canlanması adına bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz" dedi.

Yeni yılın coşkusunu erkenden yaşamak isteyenlerin adresi olan çarşı, 31 Aralık'a kadar her gün 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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