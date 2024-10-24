Muratpaşa'dan Yeni Turizm Paketi: 'Şehri Keşfet' - Son Dakika
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Muratpaşa'dan Yeni Turizm Paketi: 'Şehri Keşfet'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Turizm Fuarı'nda kitle turizmini 12 aya yayacak 'Şehri Keşfet' tur paketini tanıttı. Paket, Avrupa pazarında satışa sunulacak.

24.10.2024 12:42
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Turizm Fuarı'nın Destinasyon Forumu'nda, kitle turizminin devler liginde yer alan kentte turizmi 12 aya yayacak "Şehri Keşfet" tur paketinin, gelecek hafta Avrupa pazarında satışa çıkacağını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 5 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonelinin katılımıyla Antalya Expo Center'da düzenlenen Antalya Turizm Fuarı'nın Destinasyon Forumu'nda konuştu. Erkan Yıldırım, Batuğhan Karaer ve Alican Demir'in de konuşmacı olarak yer aldığı forumda Başkan Uysal, 17-20 Ekim 2024 tarihlerinde 9'uncusu gerçekleştirilen Kaleiçi Old Town Festivali'nin önemli parçası olduğu ilçede gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaştı.

Bugün Kaleiçi'nin artık 12 ay turizmin devam ettiği bir destinasyon haline geldiğini aktaran Başkan Uysal, şimdi bu çalışmayı "Şehri Keşfet" sloganıyla Antalya'ya uygulamaya başladıklarını söyledi.

Uysal, "Antalya'nın bir kent olarak tur paketi satışta yok. Antalya'ya gelmek isteyen birisi eğer deniz, kum, güneş turizmi yapmak değil de şehri keşfetmek istiyorsa, şehrin kültürel odaklı noktalarını, doğasını, coğrafyasını keşfetmek istiyorsa önce bir uçak bileti bulması lazım. Sonra dönüp ona uygun bir konaklama ayarlaması lazım. Sonra dönüp transfer ayarlaması lazım. Rehber bulması lazım. Yani bugünün turizminde çok zor bir şey. Hazır ürünlerinizin rafta olması gerekiyor" diye konuştu.

Kentin kitle turizminde dünyanın sayılı markaları arasında yer aldığını dile getiren Başkan Uysal, bunun gelişerek devam etmesi gerektiğini söyledi. Ancak kitle turizminin artık kendisinin şikayet konusu haline dönüştüğünün de altını çizen Uysal, "Turizmi çeşitlendirme ihtiyacı var. 12 aya yayma ihtiyacı var. Elinizdeki bütün olanakları kullanmanız lazım. İşte bunun için de biz biraz kendimizce öncülük etmeye gayret ettik. Önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa'da kitle turizmi satışları gibi onları da raflara koymaya başlıyoruz. Çalışmalarımızı o noktaya getirdik" ifadelerini kullandı.

Uysal, "Şehri Keşfet" tur paketlerinde bu güvenlik hissinin turistlere belediyece kazandırılacağını aktardı. Aynı zamanda kentin tescilli lezzetlerinin yer aldığı Belediye'nin Antalya Lokantası'nda gastronomik sunumlar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Uysal, kentte bu tarz lokantaların artması gerektiğinin de altını çizdi.

Belediye, 25 Ekim'de sona erecek fuarda ayrıca hazırlanan stantta katılımcılara "Şehri Keşfet" tur paketini tanıttı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa'dan Yeni Turizm Paketi: 'Şehri Keşfet' - Son Dakika

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