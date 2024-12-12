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Muro'dan Suriye ve Türkiye Vurgusu

Muro\'dan Suriye ve Türkiye Vurgusu

AP Milletvekili Muro, Suriye'nin toprak bütünlüğü için İsrail'in çekilmesi ve Türkiye-AB işbirliği gerektiğini belirtti.

12.12.2024 11:16
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Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Hana Jalloul Muro, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemine işaret ederek, bunun için İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

İspanya'dan Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı Grubu üyesi Muro, Suriye'deki gelişmeler, İsrail'in işgali, AB'nin tutumu ve Türkiye'nin önemiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Muro, Baas rejiminin düşmesiyle ilgili düşüncelerini, "Öncelikle, çok mutluyuz. Bu rejimin düşmesi herkes için çok iyi bir haber." dedi.

"54 yıllık çok zalim bir diktatörlük, 13 yıllık bir iç savaş. Ekonomik krizi de eklediğinizde durum herkes için çok dayanılmazdı." diyen Muro, "Şimdi umduğumuz şey, barışçıl bir geçiş hükümeti ve kapsayıcı bir hükümet kurulması." diye konuştu.

Muro, AB'nin Suriye'deki gelişmelere yönelik şimdiye kadar ortaya koyduğu söylemin memnuniyet verici olduğunu belirterek, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, azınlıkların korunması ve ülkenin yeniden inşası için işbirliği mesajlarını olumlu bulduğunu söyledi.

AP milletvekili Muro, "Kastettiğimiz şeyin, herkesin barış içinde yaşayabileceği kapsayıcı bir hükümet olduğunu düşünüyorum. Bu çok önemli." ifadesini kullandı.

"İsrail'in çekilmesi gerekiyor"

Muro, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmesine değinerek, şunları aktardı:

"(Suriye için) Toprak bütünlüğü çağrısında bulunmamız gerekiyor. Endişeliyiz çünkü Golan Tepeleri militarize edilmiş, İsrailliler tarafından işgal edilmiş durumda. Bu yüzden en kısa sürede geri çekilmelerini umuyoruz. Çünkü biliyorsunuz, Suriye belirli bir istikrara sahip olacaksa, (İsrail'in) geri çekilmesi gerekiyor."

"Güvenlik denildiğinde bu herkes için olmalıdır." diyen Muro, " Gazze'de 50 bin kişi öldürüldü. Objektif olmak gerek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye uzun süre önce AB üyesi olmalıydı"

Muro, Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye'nin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye çok önemli bir ülke. Bu böyle. Sadece politik açıdan değil, demografik açıdan da önemli. Türkiye, Avrupa'dır. Bunu her zaman söylerim. Avrupa'da da çok sayıda Türk nüfusumuz var. Bu da çok önemli."

Türkiye ile AB'nin işbirliği yapması gerektiğinin altını çizen AP milletvekili, "Türkiye çok önemli bir rol oynayabilir. Türkiye uzun süre önce AB üyesi olmalıydı. Şimdi ilişkilerimiz iyi ancak gelecekte Türkiye'nin sadece aday değil, AB'nin parçası olmasını umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: AA

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