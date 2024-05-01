Muş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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Muş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Muş\'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Muş'ta Hizmet-İş ve Öz Sağlık-İş sendikaları üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada, emekçilerin talepleri ve mazlum coğrafyalardaki insanlık dışı olaylara dikkat çekildi.

01.05.2024 14:16
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Muş'ta Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı, Hizmet-İş ve Öz Sağlık-İş sendikaları üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Belediye önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasın okuyan Öz Sağlık-İş Sendikası temsilcisi Elif Şahin, HAK-İŞ'e gönül veren ve emeği için var gücü ile çalışan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

HAK-İŞ'in, Türkiye ve dünya sendikal hareketinde emeğin ve emekçinin bugünü ve geleceği için durmadan çalışmaya devam edeceğini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Emeğin, emekçinin ve hak mücadelesinin gününde sosyal adalet, refah, güvenlik ve diyalog temelli taleplerimizi sıralıyoruz. Tazminatı hakkı korunarak yeni güvencelerle geliştirilmelidir. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Belediye ve belediye şirketleri dahil bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü'ne dahil edildiği bir model talep ediyoruz. 696 sayılı KHK kapsamı dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş gibi özlük haklarının tam olarak verilmesini istiyoruz."

Filistin başta olmak üzere, Suriye, Yemen, Libya, Afganistan, Irak, Somali, Arakan, Doğu Türkistan'da ve yeryüzünün bütün mazlum coğrafyalarında yaşanan insanlık dışı olaylara dur demek için meydanlarda olduklarını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı zulümlerin son bulması için uluslararası işçi hareketini duyarlılık göstermeye ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. HAK-İŞ olarak, Gazze'de ve Filistin'de şehit olan tüm kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, bir an önce soykırımın sona ermesini istiyoruz. HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. HAK-İŞ olarak Türkiye Yüzyılı'nın emeğin ve emekçinin yüzyılı olacağına inanıyor, işçilerimizden aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

Basın açıklamasına, Muş Hizmet-İş Sendikası Başkanı Yaşar Kalır ve HAK-İŞ sendikası üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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