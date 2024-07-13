Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'daki temaslarına devam etti - Son Dakika
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Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'daki temaslarına devam etti

Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar\'daki temaslarına devam etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti ve esnaf ile vatandaşları selamladı. Dervişoğlu, bazı vatandaşların taleplerini dinledi ve daha sonra Çay ilçesinde gerçekleşecek programa katılmak üzere kentten ayrıldı.

13.07.2024 21:19
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DERVİŞOĞLU, AFYONKARAHİSAR'DAKİ TEMASLARINA DEVAM ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar kampındaki çalışmalarının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti. Ardından da Afyonkarahisar'ın tarihi Uzun Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşları selamlayan Genel Başkan Dervişoğlu, bazı vatandaşların taleplerini dinledi.

İlk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret eden Genel Başkan Dervişoğlu'nu Başkanı İsmail Kumartaşlı karşıladı. Önce Derneğin şeref defterini imzalayan Genel Başkan Dervişoğlu, daha sonra derneğe kayıtlı olan şehit ve gaziler hakkında Başkan Kumartaşlı'dan bilgiler aldı.

Dernek ziyaretinden sonra Afyonkarahisar'ın tarihi Uzun Çarşısı'nda yürüyen Genel Başkan Dervişoğlu, esnafları selamladı ve bazı vatandaşların dertlerini dinledi. Bir vatandaş emekli ve çiftçilere Dervişoğlu'ndan destek istedi.

Uzun Çarşı yürüyüşü sonrasında Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gerçekleşecek programa katılmak üzere kentten ayrıldı.

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA

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