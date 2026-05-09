Müsavat Dervişoğlu: Recep Tayyip Erdoğan Gitmeden Bu Kriz Asla Bitmeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir programı kapsamında Ödemiş ilçesinde pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ardından Ödemişlilere seslenen Dervişoğlu, ülkenin önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çok önemli sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu biliyorum. Ciddi bir kriz ortamından geçiyoruz. Tenceresini kaynatamayan emeklilerimiz, dertlerine çare aramaya gayret sarf eden sabit ücretlilerimiz, sabit gelirlilerimiz, bir türlü sıkıntısını aşamayan çiftçilerimiz var. Dertler de her geçen gün büyüyor. Kriz tek bir alanda değil. Sadece ekonomi alanında kriz yaşanmıyor. Birçok alanda kriz yaşanıyor. Ekonomide kriz var, adalette kriz var, yargıda kriz var, tarımda kriz var, eğitimde kriz var. Türkiye uzunca bir zamandan beri bir kriz ortamından başka bir kriz ortamına doğru sürükleniyor. Bu krizin de bir tek müsebbibi var. Herkesin suçu birbirinin üzerine attığına asla bakmayın. Bu krizin bir tek sorumlusu var. O da bu krizi bir devlet rejimine dönüştüren ve tek adamlığa her geçen gün evirmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı gitmeden bu kriz asla bitmeyecek. Herkes bunu iyi bilmek mecburiyetindedir" dedi.

Vatandaşların siyasete olan güveninin yeniden tesis edilmesi gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, siyasetin çözüm üretmesi gereken bir alan olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Anadolu bu krizleri aşmak için dertlerini sırtına yüklenmiş, çözümleri de nakış nakış işleyerek yolculuğunu sürdürüyor. Gittiğimiz her yerde son derece büyük bir teveccüh ve sevgiye mazhar oluyoruz. Allah sevenlerimizden razı olsun. Ama sevmek yetmiyor. Birlikte ortak bir mücadelenin yaşatılması ve sürdürülmesi lazım. Dolayısıyla 'Müsavat Dervişoğlu sen doğru adamsın, sen dik adamsın, sen lafını esirgemeyen adamsın' demek yetmiyor. Hem lafımı esirgememeye devam edeceğim hem de sizden dua ve destek istemeyi sürdüreceğim. Yapılacak olan budur. Takdirin, teveccühün siyaseten tercihe dönüştürülmesi gerekiyor. Siyaset dar bir alanda sıkışmış. Siyaset küçük işlerle uğraşıyor. Siyaset vatandaş tarafından bakıldığında herhangi bir çözüm üreten değil, kendi içinde sorun üretme eğilimi sergileyen bir kuruma dönüşmüş. Çiftçinin derdi varsa siyaset çözer. Memurun derdi varsa siyaset çözer. Gencin sorunu varsa siyaset çözer. Bu memlekette liyakat problemi varsa siyaset çözer. Siyasetçiye vatandaşın güvenmesi çözer. Ama uzunca bir zamandan beri vatandaşın siyasete olan güvenini azaltmaya çalışıyorlar. Nasıl devlet yönetiminde herkes istismarcı ve suistimalcı ya da yolsuzluk yanlısı değilse siyasetin de kıymetli insanları vardır. İçinizden çıkmış siyaset erbabı evlatlarınıza sahip çıkmak mecburiyetindesiniz. Siyasetçiye sahip çıkmazsanız sorunları çözemezsiniz. Ama 'Sırtımızı kime dayayacağız?' diye soruyorsanız işte ben Müsavat Dervişoğlu. Ben sırtımı sizin gibi yüce bir dağa dayadım. Siz de bana dayanacaksınız. ve bunları hep birlikte el birliğiyle Allah'ın izniyle başarmaya muvaffak olacağız. Yoksa vatandaşın içine çıkmaya yüzü ve cesareti olmayan siyasetçilerle herhangi bir sorunu çözemezsiniz."

TARIM VE SANAYİ PLANI

Ödemiş'in verimli tarım arazilerine sahip olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, çiftçilerin zarar ettiği bir düzenin kabul edilemeyeceğini söyledi. Tarım sektörünün sanayi ve lojistikle desteklenmesi gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, "Bu konuda ciddi bir planlamaya ve teşvik destek planlamasına ihtiyaç var. Ayrıca tarımın yanında sanayi, onun yanında da lojistik planlaması yapılması lazım. Tarlada beş lira etmeyen patates İzmir'de 40 lira. Bu düzenin değiştirilmesi lazım. Onun için mücadele etmek lazım. Bu planlamayla olur. Bu gayretle olur. Bu ona buna yancılıkla, ona buna peşkeş çekmekle olmaz. Vatandaşın hakkını, hukukunu savunacak vicdanlı, açık alınlı yavrulara ihtiyacınız var. Onlara sahip çıkmalısınız" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE İŞ SÖZÜ

Gençlerin işsizlik ve liyakat sorunları nedeniyle umutsuzluğa sürüklendiğini ifade eden Dervişoğlu, üniversite mezunu gençlerin işsiz kalmayacağı bir düzen kuracaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Umutlarını yitirmiş gençler, umutları çalınmış gençler, tarlada üretimden kaçmış, artık iş bulamadığı için bu liyakatsiz ortamda mülakat çarkının kurbanı olmamak için iş aramaktan vazgeçen gençler. Yüksek tahsil yapmalarına rağmen ailelerinin bütün birikimleriyle eğitimlerine katkı sağlamaya çalışmalarına rağmen bu topraklarda, bu ülkede beklentilerine karşılık bulamıyorlar. Size söz veriyorum. Bu memlekette üniversite mezunu bir tek evladımız bile işsiz kalmayacak. Bunun sözünü veriyorum. Tarlada hiçbir üreticinin ürünü kalmayacak. Bunun sözünü veriyorum. Bu ülkenin kaynaklarını, imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekenler asla ve kata hesapsız kalmayacaklar. Bunun da sözünü veriyorum. Ama sizden destek istiyorum. Evlatlarınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Gecemizi gündüzümüze katarak milletvekillerimiz, parti teşkilat başkanlarımız ve yöneticilerimiz, ayrıca genel idare kurulumuz ve başkanlık divanı üyelerimizle, genel başkan yardımcılarımızla geceyi gündüze katarak çalışmayı sürdürüyoruz. Bu bir mücadele kervanıdır. Bu bir gönül seferberliği gerektirmektedir. Tek başına dünyayı dolaşsan bir şey ifade etmez. Sizlerle birlikte, sizin önderiniz ve bayraktarınız olarak değil; sizin mücadele ve yol arkadaşınız olarak bu ülkeyi kurtarmaya talibim."

İYİ PARTİ MESAJI

Konuşmasının devamında partisinin siyasi süreçte çeşitli engellerle karşı karşıya kaldığını da ifade eden Dervişoğlu, "Üzerinde en fazla oyun oynanan partidir İYİ Parti. Ama ne oldu? Her türlü tuzağı kurmalarına rağmen bir bir aştık. Her türlü engeli önümüze getirmelerine rağmen bir bir atladık. Allah'a şükürler olsun ki büyük Türk milletinin umudu olmaya da devam ediyoruz. Başkaları hangi ihanet projesinin peşinde koşuyor olurlarsa olsunlar biz Mustafa Kemal'in peşinden, onun kurduğu Cumhuriyet'in peşinden, onun sayesinde dalgalanan bayrağın peşinden, onun sayesinde sedalanan ezanın arkasından yürümeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz" dedi.

Programın sonunda Dervişoğlu, son yerel seçimlerde Demokrat Parti'nin Ödemiş Belediye Başkan adayı olan ve geçtiğimiz günlerde partisinden istifa eden Dilek Acar Güleç'e parti rozetini taktı.