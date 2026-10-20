Müslim Sarı, fon skandalı ve CHP'li belediyelere operasyonları eleştirdi - Son Dakika
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Müslim Sarı, fon skandalı ve CHP'li belediyelere operasyonları eleştirdi

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Müslim Sarı, fon skandalı ve CHP\'li belediyelere operasyonları eleştirdi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, fon skandalının siyasi ayağının ortaya çıkarılmadığını, CHP'li belediyelere operasyon düzenlendiğini söyledi. Sarı, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un aralarında olduğu 35 kişiye gözaltı kararını hukukun siyasi kimliğe göre uygulanması diye eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Bir tarafta fon skandalında denetim sorumluluğuna ve siyasi bağlantılara ilişkin yanıtsız sorular, diğer tarafta CHP'li belediyelere yönelik peş peşe operasyonlar" dedi. Sarı, hukuk politikalarını eleştirerek, "Hukukun siyasi kimliğe göre farklı uygulanmasına itiraz ediyoruz. Adamına göre hukuk olmaz" açıklamalarında bulundu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün SPK Başkanı istifa etti, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı emekliliğini istedi. Ancak yüz binlerce insanı mağdur eden milyarlarca dolarlık fon skandalının siyasi ayağı hala ortaya çıkarılmadı. Bugün ise Milas Belediye Başkanımız Fevzi Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"HUKUKUN TERAZİSİ HERKESİ EŞİT TARTMALIDIR"

Bir tarafta fon skandalında denetim sorumluluğuna ve siyasi bağlantılara ilişkin yanıtsız sorular, diğer tarafta CHP'li belediyelere yönelik peş peşe operasyonlar! Biz kimse soruşturulmasın demiyoruz. Hukukun siyasi kimliğe göre farklı uygulanmasına itiraz ediyoruz. Adamına göre hukuk olmaz! Hukukun terazisi herkesi eşit tartmalıdır!"

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiFevzi TopuzMüslim SarıOperasyonPolitikaGüncelSon Dakika

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