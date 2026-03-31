Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Başkan Vekili Saldız: Yaşananlar Bursamızın İradesine, Demokratik Tercihine Açık Bir Müdahaledir

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması üzerine düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, "Bugün yaşananlar yalnızca başkanımıza değil, yapılan Bursamızın iradesine hemşehrimizin demokratik tercihine açık bir müdahaledir. Bu tablo doğrudan doğruya kentin ortak iradesine hedef almış bir tablodur. Ancak şunu belirtmeyeyim ki Bursamızın iradesi yok sayılamaz. Bu kent her koşulda hukukun, adaletin ve demokrasinin yanındadır." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması belediye önünde yapılan eylemle protesto edildi. Eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'nin Antalya Milletvekili Cavit Arı, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik destek verdi.

Eylemde konuşan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Bozbey'in tam da 31 Mart 2024 seçimlerinin yıl dönümünde gözaltına alındığını hatırlatarak, "Başkanımız hakkında herhangi bir iddia var ise kendisi gider ifadesini verir. Bursalı hemşehrimize gereken açıklamayı yapar. Çünkü bizler her zaman şeffaflıktan, hukuktan ve hesap verebilirlikten yana olduk. Bugün yaşananlar yalnızca başkanımıza değil yapılan Bursamızın iradesine hemşehrimizin demokratik tercihine açık bir müdahaledir. Bu tablo doğrudan doğruya kentin ortak iradesine hedef almış bir tablodur. Ancak şunu belirtmeyeyim ki Bursamızın iradesi yok sayılamaz. Bursa burada. Bu kent her koşulda hukukun, adaletin ve demokrasinin yanındadır, demokrasinin yanındadır" dedi.

"Bu kent iradesine her zaman sahip çıkmıştır"

Bozbey ile görüştüğünü, Bozbey'in vatandaşların mağdur olmaması için belediyenin hizmete kaldığı yerden devam etmesini istediğini anlatan Saldız, şunları kaydetti:

"Bursa'nın hizmetini aksatmadan devam etmemizi söyledi. 'Görevlerini layıkıyla yapsınlar. Hiçbir hizmetimiz aksamasın. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmesin.' Bizim önceliğimiz de, sorumluluğumuz da Bursa ve Bursalı hemşehrilerimiz. İşte başkanımız Bursa'yı böylesine gönülden seven, Bursa'ya böylesine gönülden bağlı, gerçek bir Bursa aşığıdır. Bizler ilk günkü kararlılığımızla Bursa'mıza hizmet etmeye Bursa'mızın verdiği yetkiyi sizlerle birlikte aynı sorumlulukta sürdüreceğimize ant içiyoruz."

Bu süreçte gösterdiğiniz dayanışma ve verdiğiniz destek yalnızca Bursalılar için değil, ülkemizde adalet ve hukuk isteyen herkes için çok değerlidir arkadaşlar. Bursamızın sağduyusuna ve güçlü vicdanına yürekten sizlerle birlikte güveniyoruz. Bu kent iradesine her zaman sahip çıkmıştır. Bundan sonra da aynı kararlılıkla sahip çıkacağına sizlerle birlikte hiç şüphemiz yok. İnanıyoruz ki adalet er geç yerini bulacaktır. Biz her koşulda başkanımız Mustafa Boğuzbey yanındayız. Biz adaletten, haktan, hukuktan yanayız. Sizlerle birlikte bu kentte çok şey başardık. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Buradan millet iradesine kelepçe vurmaya çalışanlara söylüyorum. Buyurun gelin buradayız."

"10 yıl önceki dosyayı raftan indirip bugün önümüze koyuyorlar"

Saldız'dan sonra konuşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Kendi geleceğini kurtarmak için halkın geleceğini yok etmekte hiçbir sakınca görmeyen bir azınlık iktidarı bu ülkeye tarihin en karanlık dönemini yaşatıyor. Son yerel seçimlerde her iki kişiden birinin oyunu almış bugün seçim olsa yine farkla kazanacak olan değerli belediye başkanımız Mustafa Bozbey 31 Mart seçimlerinin tam da ikinci yılında bilinçli olarak seçilen bir günde şafak operasyonuyla gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Operasyonun asıl sebebinin CHP'nin birinci parti olması ve Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olmasından kaynaklandığını söyleyen Yeşiltaş, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e yapılanlar ne bağımsız yargı kararıdır ne de objektif bir hukuk sürecidir. Bu açıkça siyasi bir operasyondur. 10 yıl önceki dosyayı raftan indirip bugün önümüze koyuyorlar. Soruyorum size. 10 yıldır neredeydiniz? O dosya neden bugün? Çünkü bugün daha güçlüyüz. Çünkü bugün halk bizimle, millet bizimle" dedi.

"Bursa'nın iradesi teslim alınamaz"

Bozbey'in kaçma şüphesi olmadığını buna rağmen şafak operasyonu ile gözaltına alındığı söyleyen Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"Görevinin başında ve kaçma şüphesi olmayan çağırsalar gidip ifade verecek olan belediye başkanımız Bozbey bir şafak operasyonuyla gözaltına alması tamamen bir siyasi operasyondur. Bu ne demek biliyor musunuz? 'Seni sandığa yenemedim seni yargıyla durdurmaya çalışıyorum.' Bu ne demek biliyor musunuz? 'Halkın verdiği iradeyi tanımıyorum' demektir. Milletin iradesini görmezden gelmek demektir. Milletin iradesine engel olmak demektir. Bunu açıkça söylüyorum buradan herkes bilsin. Milletin iradesi hapsedilemez. Bursa'nın iradesi teslim alınamaz. Değerli kardeşlerim bu sadece bir Bursa meselesi değildir. Bu bir cumhuriyet meselesidir. Bu demokrasi meselesidir. Bu adalet meselesidir. Bu kayıtsız şartsız milletin egemenlik meselesidir. Biz bu operasyonların senaryosunu İstanbul'da gördük. Adana'da gördük. Antalya'da, Bolu'da gördük. Seçimde kazanamadıklarını yargı eliyle almaya çalışıyorlar. Ama buradan bir kez daha söylüyorum. Bu halk bu millet buna izin vermez."

İnanın bugün yaşananlar demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecektir. Ama bugün burada Bursa'da verdiğimiz direniş ve o mücadele de Bursa ve Türkiye tarihine geçecektir. Bugün devletin tüm imkanlarını kullanarak bizleri kuşatacaklarını ve teslim alacaklarını düşünüyor olabilirler. Ama büyük şair diyor ya, 'düşlerin sonsuzluğa koştuğu yerde, zulmün çiçeklerinin açtığı yerde, asla kapanmaz yaşanan defter, tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler.' Son sözü biz söyleyeceğiz. Son sözü direnenler söyleyecek. Son sözü bu onurlu halk söyleyecek. Son sözü millet söyleyecek. ve aydınlık bir Türkiye'yi birlikte kuracağız. Yarınları birlikte kuracağız."