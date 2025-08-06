Mustafa Demir İçin Cenaze Töreni

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir için Samsun'da cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'dan ikamet ettiği Samsun'a getirilen Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Büyük Cami avlusuna götürüldü.

Burada Mustafa Demir için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi, TBMM'ye ait cenaze nakil aracıyla yarın toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine uğurlandı.

Cenazeye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aileye başsağlığı diledi.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğden Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, bazı eski milletvekilleri, belediye başkanları ve kaymakamlar, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ile vatandaşlar katıldı.

Samsun'da yaşayan, 22, 23 ve 24. dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekili olan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Demir, Ankara'da tedavi hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.