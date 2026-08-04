Mustafa Destici, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’ı ziyaret etti

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki belediye başkanlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Destici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Kerkük petrolleri konusunda Türkiye adına sağlanan kazanımlar dolayısıyla Bayraktar'a teşekkür ettiklerini, ayrıca çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Bakan Bayraktar ise görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ve beraberindeki belediye başkanlarımızı Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde, illerimizin enerji altyapısına dair ihtiyaç ve talepleri ele aldık. Her bir şehrimizin kalkınmasına ivme kazandıracak yeni yatırımları ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla hayata geçireceğimiz projeleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle birlikte çalışarak şehirlerimizin gelişimini desteklemeye ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizin dört bir yanına hizmet götürmeye devam edeceğiz."