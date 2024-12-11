Müşteri Kılığındaki Hırsızlar İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Müşteri Kılığındaki Hırsızlar İstanbul'da Yakalandı

Müşteri Kılığındaki Hırsızlar İstanbul\'da Yakalandı

İstanbul'da kuyumculardan ziynet eşyası çalan iki hırsız, güvenlik kameralarındaki görüntülerle tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

11.12.2024 10:23  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da müşteri kılığında girdiği kuyumculardan ziynet eşyalarına bakıyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla çalan iki hırsız, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anları güvenlik kameraları kaydederken iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da 5 Ekim 2024 tarihinde polise başvuran kuyumcu E.K., polisi arayarak işyerinde hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin müşteri gibi kuyumcuya geldiğini daha sonra ürünlere bakıyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla altın kolye ve kolye uçlarını çaldığını tespit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma yaparken 10 Ekim 2024 tarihinde bu kez Eyüpsultan, Alibeyköy Mahallesi'nde ortaya çıkan şüpheliler aynı yöntemle E.K.'nın çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptı. Yapılan incelemede şüphelilerin hırsızlık yaptığı anların iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Zülfiye Y. (61) ve suç ortağı Sibel Y. (32), Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin el çabukluğuyla yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Daha önceden de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müşteri Kılığındaki Hırsızlar İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:31:40. #1.13#
SON DAKİKA: Müşteri Kılığındaki Hırsızlar İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.