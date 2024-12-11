Müşteri Kılığındaki Hırsızlar İstanbul\'da Yakalandı

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İSTANBUL'da müşteri kılığında girdiği kuyumculardan ziynet eşyalarına bakıyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla çalan iki hırsız, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anları güvenlik kameraları kaydederken iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da 5 Ekim 2024 tarihinde polise başvuran kuyumcu E.K., polisi arayarak işyerinde hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin müşteri gibi kuyumcuya geldiğini daha sonra ürünlere bakıyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla altın kolye ve kolye uçlarını çaldığını tespit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma yaparken 10 Ekim 2024 tarihinde bu kez Eyüpsultan, Alibeyköy Mahallesi'nde ortaya çıkan şüpheliler aynı yöntemle E.K.'nın çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptı. Yapılan incelemede şüphelilerin hırsızlık yaptığı anların iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Zülfiye Y. (61) ve suç ortağı Sibel Y. (32), Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin el çabukluğuyla yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Daha önceden de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.