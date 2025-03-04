Müteahhit Günsay Tahliye Edildi - Son Dakika
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Müteahhit Günsay Tahliye Edildi

Hatay'da 14 kişinin ölümüne neden olan müteahhit Hikmet Günsay, tahliye edildi. Diğer davalarda tutuklu.

04.03.2025 18:43
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Alya Uçar Apartmanı'nda 14 kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Hikmet Günsay'ın, Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildiği ortaya çıktı. ANKA'nın edindiği bilgiye göre, Günsay, bu davadan"delil karartma şüphesi bulunmadığı" ve "sabit ikametgah sahibi olduğu" gerekçesiyle tahliye edilirken, diğer deprem davaları nedeniyle tutukluluğu devam ediyor.

Öz Burak İnşaat firması, 2005 yılında Hikmet Günsay ve eşi Nurhan Günsay, tarafından kuruldu. Hikmet Günsay bir röportajında ilkokul mezunu olduğunu ve bin 500'den fazla konut yaptığını belirtmişti. Öz Burak İnşaat, Antakya'da inşa ettiği konutları "En iyi teknoloji, en iyi malzeme" ve "Yaşlanılacak konut" sözleriyle pazarlıyordu.

Hatay'da Öz Burak İnşaat tarafından inşa edilen Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı ve Alya Uçar Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir olmuştu. Enkaz yığınına dönen apartmanlarda yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti. Depremlerin ardından Günsay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı ortaya çıkmış ve iadesi istenmişti.

Süleyman Soylu söz vermişti

Alya Uçar Apartmanı'nda 2'si bebek 14 kişi yaşamını yitirmişti. 11 yaşındaki oğlu Ali Armanç Demirok'u kaybeden Ali Armanç'ın annesi Alev Demirok, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşmüş ve "Duyduğumuza göre müteahhit Hikmet Günsay, Kıbrıs'a kaçmış. Ne olur bulup adalete teslim edin" demiş, Soylu da "Nerede olursa olsun getireceğim onu" yanıtını vermişti. Bu gelişmelerin ardından Günsay, 22 Ağustos 2023 tarihinde tutuklanmıştı.

Depremin üzerinden iki yıl geçmesinin ardından aileler, iddianamenin hazırlanmasını beklediği sırada müteahhit Günsay hakkında tahliye kararıyla karşılaştı. Soruşturma aşamasında Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin, Günsay'ı tahliye ettiği ortaya çıktı.

"Ben müteahhit olarak üzerime düşen sorumlulukları harfiyen yerine getirdim"

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı tutanakta, tutuklu müteahhit Günsay savunmasında, "Benim depreme kadar yapmış olduğum sadece 5 tane bina yıkılmıştır. Bu binalar depremin şiddetinin en yoğun olduğu yerlerdir. Dosyaya konu Ayla Uçar Apartmanı'nın müteahhidi olarak üzerime düşen sorumlulukları harfiyen yerine getirdim. Binanın yıkılmasında bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. 20 aydır tutukluyum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

"Delil karartma şüphesi yok"

Müteahhit Günsay'ın "delil karartma şüphesi bulunmadığı" ve "sabit ikametgah sahibi olduğu" gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar şüphelinin üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararından verilen tutukluluk hallerinin devamı talep olunmuş ise de; tüm dosya kapsamında yapılan incelemede delillerin büyük oranda toplandığı, şüphelinin delil karartma şüphesinin bulunmadığı, şüphelinin sabit ikametgah sahibi olduğu, atılı suçun yasada düzenlenen ceza miktarının alt haddi ile birlikte şüphelinin tutuklu kalmış olduğu süre de dikkate alındığında tutuklamanın artık ölçüsüz olabileceği, tutuklamadan beklenen gayenin adli kontrol hükümleri ile de sağlanabileceği, tutuklamanın bir tedbir olduğu, soruşturma dosyasının geldiği aşama itibari ile adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının ölçülü ve yeterli olacağı anlaşılmakla, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutukluluk halinin devamı yönündeki talebinin reddi ile şüphelinin tahliyesine, şüpheli hakkında CMK109/3-a maddesi gereğince adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur."

Öte yandan Günsay'ın diğer deprem davaları nedeniyle tutukluluğu devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Müteahhit Günsay Tahliye Edildi - Son Dakika

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