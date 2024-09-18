Müzisyen Cinayetinde Dava Ertelendi

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Güngören'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i darbederek ölümüne neden oldukları öne sürülen iki şüpheli 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşma 4 Aralık'a ertelendi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı, Ceyhun Tuzcu, taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak katıldı.

'ÖLDÜĞÜNÜ OLAYDAN SAATLER SONRA ÖĞRENDİK'

Sanık Hayrettin Öztaşçı savunmasında, olaydan önceki akşam sanık Ceyhun Tuzcu'yla parkta oturup, şarkı sözü yazdıklarını, telefon şarjı bittiği için restorana gittiklerini söyledi. Öztaşçı savunmasının devamında "Gece saat 04.00 sıralarında Ceyhun Tuzcu'yla kahve aldık, Rahmetli masaya geldi. 'Siz yemek mi yediniz.' dedi. Ben kafamı kaldırıp baktım. Ceyhun 'yok abi, bizden öncekiler yemiştir' dedi. Maktul bize 'Siz ne yapıyorsunuz' dedi. Bizde 'kahve içiyoruz' dedik. Sinkaflı küfrederek 'evde için' dedi. Sonra yerine gitti, biz kafasının güzel olduğunu anladık. Sonra yine geldi. Gözleriyle gözümüze kitlendi. 'Niye hala buradasınız' dedi. Küfürler etti. Kasaya doğru giderken hala söyleniyordu. Bizde yanına gittik. Ben yumruk attım. Düşecek gibi oldu, düşmesin diye tuttum. Beraber yere düştük. Nefesini kontrol ettiler, yaşıyordu. Öldüğünü olaydan saatler sonra öğrendik" dedi.

'ÖLMESI HİÇ AKLIMDA YOKTU'

Sanık Ceyhun Tuzcu ifadesinde, "Olay günü telefonun şarjı bittiği için restorana gittik, kahve almaya gittim, masaya geri döndüğümde ise masaya maktul gelerek küfürler etti. 'Dua et o kahveyi suratına çarpmıyorum' dedi. Maktul sürekli küfretti. Bize bekleyin deyip parmağını sallayarak gitti. Bizim tepsilerimizi aldığımızı fark edip bizi sokak çocuğu sandığı için bence bize küfürler etti. Kasaya giderken yine bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu. Ona doğru koşmaya başladım. Tam gittiğim an Hayrettin maktule vurdu. Maktul yerdeyken ben 3-4 tane tekme vurdum. Ben Hayrettin'i ayırdım. Ölmesi hiç aklımda yoktu" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUM NAİF BİRİYDİ'

Hayatını kaybeden Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak, çocuğunun çok naif olduğunu, çevresinde bulunan kimseye şiddet uygulamadığını, çocuğunun katledilmesine dayanamadığını, adalete ve Allah'a güvendiğini söyledi.

'KANITLAMAYA, İZAH ETMEYE ÇALIŞTIK'

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Ömer Faruk Söylemez, "4 Şubat 2024 tarihinde fast food restoranında iki saldırgan tarafından kaydedilen Umut Emre Aytekin'in 'kasten öldürme' ye ilişkin davasının ilk duruşması bugün görüldü. Sanıklar zaten tutuklulardı ve ceza evinden bizzat getirilip dinlenildi. Sanıklar emniyette vermiş olduğu ifadeleri aynen tekrar ederek biz Umut Emre'yi öldürmek istemedik biz Umut Emre'yi yaralamak istedik. Umut Emre'ye saldırma sebebimiz de bize ağır küfürler etmesi şeklindeydi. Ancak biz bu ifadelerin doğru olmadığını ve olamayacağını ve mümkün olmadığını, Umut Emre'nin özgeçmişi ile karakteriyle ve olaya ilişkin kamera kayıtları ve diğer emarelerle birlikte kanıtlamaya, izah etmeye çalıştık. Sanık Ceyhun Tuzcu'nun Umut Emre'nin nişanlısı Maria'ya karşı sözlü veya gözlü bir tacizi olabilir. Kamera kayıtlarında ses kaydı olmadığı için sözlü bir şey varsa da biz göremiyoruz ama gözlü tacizin farkındayız. Duruşma şu anda 4 Aralık 2024 tarihine ertelendi" dedi.

'BEN ACI ÇEKMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORUM'

Avukatın açıklamasının ardından konuşan Nermin Kıvrak, "Adalet yerini bulursa o emsal güzel bir emsal olacak. Benim kişisel yapabileceğim başka bir şey yok. Ben acı çekmekten başka bir şey yapmıyorum. Herkes unutabilir ama ben annesiyim onun o benim bir tanem. Keşke şuradan çıkıp gelse. Ama sadece adalet arayışımızı belirtmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 4 ARALIĞA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat'ta Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri belirtildi. Hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Umut Emre Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip, ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği aktarıldı. Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Hayrettin Öztaşçı'nın Aytekin'i kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak yere düşürdüğü anlatılan iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği kaydedildi. İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.