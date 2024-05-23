MYP Genel Başkanı Remzi Çayır: Hayvanların öldürülmesine karşıyız - Son Dakika
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MYP Genel Başkanı Remzi Çayır: Hayvanların öldürülmesine karşıyız

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır: Hayvanların öldürülmesine karşıyız

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, sokak köpeklerinin uyutulmasına yönelik taslak hakkında konuşarak, hayvanların öldürülmesine karşı olduklarını belirtti. Ayrıca, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını değerlendirirken, Müslüman ülkelerin sessiz kalmasını eleştirdi. Çayır ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi ve Ayhan Bora Kaplan'ın davasıyla ilgili suçlamalarda bulundu.

23.05.2024 16:46
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(ANKARA) - Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, "Hayvanların bir kısmı 'uyutulacakmış.' Uyutulmak demek, öldürmek demek. Milleti tuhaf tuhaf sözlerle kandırmayın. MYP bütün canlıları Allah'ın bir lütfu ve emaneti sayar. Planlı programlı, devlet eliyle öldürülmesine karşıdır" dedi.

MYP Genel Başkanı Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. Sokak köpeklerinin uyutulmasına yönelik taslak ile ilgili görüşlerini ifade eden Çayır, "Hayvanların bir kısmı 'uyutulacakmış.' Uyutulmak demek, öldürmek demek. Milleti tuhaf tuhaf sözlerle kandırmayın. MYP bütün canlıları Allah'ın bir lütfu ve emaneti sayar. İster sokak, ister evcil, ister yabani, ister insan farketmez, öldürülmesine karşıdır. Hele planlı programlı devlet eliyle öldürülmesine karşıdır." şeklinde konuştu.

Çayır, Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetlerinin 28 Mayıs'tan itibaren Filistin'i devlet olarak tanımalarını değerlendirirken, "Müslüman ülkelerin yapamadığını İspanya, İrlanda, Norveç yaptı. Siz neredesiniz? Halkı Müslüman ülkeler neredesiniz? Beş vakit namaz kıldığını iddia edenler neredesiniz? Allah'a kulluk ettiğini sembollerle ortaya koyanlar neredesiniz? Derhal dünyanın Filistin Devleti'ni tanıması lazım. İki devletli bir plan Orta Doğu'yu bir şekilde rahatlatır" ifadelerini kullandı.

ABD'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının üniversitelerde protesto edildiğini hatırlatan Çayır, "Bu protestoları Müslüman ülkelerin üniversitelerinde beklerken Amerika'da görmenin hem gururunu hem de ezikliğini yaşadık. Hiç kimse kılını kıpırdatmadı." dedi.

"Sayın Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu'nu görmezden mi geliyorsun?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamalara değinen Çayır, "Sayın Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu'nu kim öldürdü? Sen uyuyor musun? Yoksa bu ülkede yaşamıyor musun? Yoksa Muhsin Yazıcıoğlu'nu görmezden mi geliyorsun. Bu ülkede suikastler yaşandı. Yazıcıoğlu, Reisi'nin öldürülmesine benzer bir şekilde öldürülmedi mi?" diye konuştu.

"Suyu pislettiniz, tuzu kokuttunuz"

Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davaya ilişkin de Çayır, "Adamı beslemişler, büyütmüşler. Devlet eliyle yol açmışlar. Siyaseten yoldaş olmuşlar. Anlaşamayınca da ensesine çöküp bazılarını tanık, bazılarını sanık yapmışlar. Bir darbeden bahsediyorlar. Kendi kurduğunuz masalı millete anlatarak, milletin inanmasını bekliyorlar. Masalınız da hikayeniz de umudunuz da bitti. Suyu pislettiniz, tuzu da kokuttunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MYP Genel Başkanı Remzi Çayır: Hayvanların öldürülmesine karşıyız - Son Dakika

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