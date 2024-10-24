Nablus'ta İsrail Ateşi: Bir İlk Yardım Görevlisi ve Çocuk Yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistin Kızılayına bağlı bir ilk yardım görevlisi ile bir çocuğun İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus yakınlarındaki Beyt Furik kasabasına baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, baskında 16 yaşındaki bir çocuk ile Kızılaya bağlı bir ilk yardım görevlisinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 760 Filistinli hayatını kaybetti.