Nacer Khemir'in 'Çöl İşaretleri' İstanbul'da Gösterimde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nacer Khemir'in 'Çöl İşaretleri' İstanbul'da Gösterimde

Nacer Khemir\'in \'Çöl İşaretleri\' İstanbul\'da Gösterimde
18.02.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunuslu yönetmen Khemir, film gösteriminde sinema ve tasavvufun ilişkisini anlattı.

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir'in "Çöl İşaretleri" filmi, SufiCorner İstanbul Sinema Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikle izleyiciyle buluştu.

Khemir'in de katıldığı film gösteriminde, usta yönetmen sinema yolculuğunun köşe taşlarını ve tasavvuf düşüncesinin sanatına olan etkilerini anlattı.

Sufi Corner'ın Üsküdar'daki merkezinde geçekleştirilen programda, yaklaşık 44 yıl önce çekimlerine başladığı "Çöl İşaretçileri" filminden yola çıkarak sinema anlayışını tanımlayan Khemir, metaforların sadece birer araç değil, "dayanamadığı adaletsizliklerin bir yansıması" olduğunu söyledi.

"anlattığım kişisel bir hikaye değil, bütün bir halkın kendisini feda edişidir"

Mağrip ve Arap dünyasında birçok insanın adaletsizliklerle mücadele ederken hayatını kaybettiğini aktaran Khemir, "Ben bu durumu bir MİT üzerinden anlatmayı tercih ettim. Burada anlattığım kişisel bir hikaye değil, bütün bir halkın kendisini feda edişidir." dedi.

Khemir, ABD'nin Irak'ı işgali sürecinde çektiği acıyı ifade edebilmek için "Bab'Aziz" filmindeki "İştar" karakterini oluşturduğunu belirterek, "Bu konuda bir şeyler yapmak istedim. Çok büyük bir şey yapamıyordum. Bu yaşananlara dair hisleri ifade edebilmek için küçük bir kız miti oluşturdum. Ama bu gerçekten bir sembol değildi. Beni aşan ve artık onları taşımaya dayanamadığım şeylerin ortaya çıkmasıydı." ifadelerini kullandı.

Modern dünyada ve özellikle sömürge geçmişi olan coğrafyalarda gençliğin durumunu "sosyal bir yetimlik" olarak tanımlayan Nacer Khemir, bu kavramın politik ve kültürel bir köksüzlüğü ifade ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Filmimin Paris gösteriminde Mağripli gençler, 'Biz onlardan biri miyiz, bir çöl işaretçisi miyiz?' diye sordular. Ben de onlara, 'Aslında hepimiz o işaretçileriz' dedim. Neden böyle söyledim? Çünkü gerçek ülkemize asla varamıyorduk ve artık kendi gökyüzümüzde yaşamıyorduk. Bizim gençliğimiz aslında bir yetimlik hali taşıyordu. Burada sözünü ettiğim yetim ifadesi gerçek anlamda anne ya da babasını kaybetmiş birini anlatmıyor. Sosyal bir yetimliği, politika, gelenek ve medeniyet anlamında yetimliği anlatıyor. Kendini ifade edebileceği bir alanın kalmadığını söylüyor."

Khemir, bu durumdan çıkmak için gençlere bir form önererek, "(Gençler) artık var olmak için özgür değiller. Benim önerdiğim form, kendini başkalarının temsilinde bulan değil, tekrar var eden, farklı bir şekilde yaşayabilecek bir form." görüşlerini paylaştı.

Filmlerinde Batı ile arasına bir mesafe koymaya çalıştığını söyleyen Khemir, "Çünkü kendi evime dönmek, evimde olmak istiyorum." dedi.

"Sufi bir sinema anlayışı sizin ruhunuzu almaz"

Nacer Khemir, Kovid-19 salgını ile birlikte toplumdaki bir değişimin yaşandığına dikkati çekerek, "İnsanlar büyük şehirleri terk ettiler. Daha küçük ölçekli yerleşim alanlarına geçmesi önemliydi. Yani kendi hayatlarını tekrar yakalamak istediler. Sadece kolonize olan biz değiliz. Batı da kolonize. Bir gösteri toplumu tarafından işgal edilmiş durumdalar. Netflix ile birlikte diziler de hızlanmaya başladı. Bu diziler, hızlı bir dışavurum yeri haline geldi. Bu aslında bir çeşit uyuşturucu." değerlendirmesini yaptı.

Sufi bir sinemanın insanları iyileştirici bir yönü olduğundan bahseden Khemir, "Sufi bir sinema anlayışı sizin ruhunuzu almaz, kendinizi yeniden bulmanız için size bir şeyler sunar. Sufizm küçük bir iş değildir. Aslında dünyanın ruhudur. Aynı zamanda maddeyi de işleyebilecek bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Khemir, Sufizmin sinemaya nasıl aktarılacağı konusunda "Göz Sineması" başlıklı bir kitap yazdığı bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kitapta üç gözden ve üç bakıştan bahsediyorum. İlk olarak sinema temel olarak ışığın fiziksel konumlandırılması üzerinedir. İkincisi, sinema fikir, düşünce, dil, dilin yapısı ve doğasıdır. Üçüncüsü ise göz, yani gözün kendisi. Arapçada kaynak anlamına da gelir. Sinema fiziki bir tecrübedir. İlk olarak İbnü'l Heysem tarafından tecrübe edilmiştir. Doğu da sinemanın başlangıcı olan yerdir."

"Çöl İşaretçileri" (1984), "Güvercinin Kayıp Gerdanlığı" (1991) ve "Bab'Aziz: Dünyayı Gezen Ruh" (2005) filmlerinden oluşan "Çöl Üçlemesi" ile tanınan usta yönetmen, 8 hafta boyunca İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak."

SufiCorner'da 14 Mart'a kadar gerçekleştirilecek "Dünyaya Dervişane Bakmak: Nacer Khemir ile Sinema Atölyesi" programında Khemir, katılımcılara klasik bir sinema eğitiminden ziyade görme biçimlerinde dönüşümün nasıl gerçekleşeceğini ve sinemada tasavvufun yerine dair görüşlerini aktaracak.

Kaynak: AA

Yönetmen, İstanbul, Edebiyat, Kültür, Sinema, Güncel, Sanat, Çöl, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nacer Khemir'in 'Çöl İşaretleri' İstanbul'da Gösterimde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı
İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş
Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:01:53. #7.11#
SON DAKİKA: Nacer Khemir'in 'Çöl İşaretleri' İstanbul'da Gösterimde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.