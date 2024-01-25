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Nairobi'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gösteri - Son Dakika
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Nairobi'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gösteri

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Alman Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak protesto etti. Göstericiler, Filistin'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Polis müdahalesiyle dağılan kalabalık arasında 4 kişi gözaltına alındı. Kenya Amnesty, gözaltındakilerin serbest bırakılmasını talep etti. Almanya Dışişleri Bakanı'nın Kenya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Nairobi\'de İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto eden gösteri
25.01.2024 - 15:27,
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Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Alman Büyükelçiliğinin önünde bir grup gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Kenya Filistin Dayanışma Hareketi ve bazı sivil toplum örgütlerince X'ten yapılan açıklamaya göre, Alman Büyükelçiliğinin önünde toplanan protestocular, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteği kınadı.

Göstericiler, "Filistin'deki saldırıların durdurulması" çağrısı yaptı.

"Gazze'deki soykırımı durdur" ve "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, polisin sert müdahalesiyle dağıldı.

Polis, gösteri sırasında 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kenya Amnesty, gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un bu hafta Kenya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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