500 madencinin eylemine aileleri de destek verdi - Son Dakika
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500 madencinin eylemine aileleri de destek verdi

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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nde 500 işçinin varlık satışına karşı başlattığı yer altı direnişi 48 saatini geride bıraktı. Kontrol ekibi maden ocağına inerek işçilerin sağlık ve güvenliğini denetledi. Ailelerin ve siyasetçilerin desteği sürüyor.

22.11.2024 11:08  Güncelleme: 11:27
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nde varlık satışına karşı yaklaşık 500 işçinin yeraltına inerek başlattığı eylem 48 saati geride bıraktı. Yaklaşık 25 kişiden oluşan bir kontrol ekibi, bu sabah işçilerin alkışları eşliğinde maden ocağına indi.

KONTROL GRUBU MADENE İNDİ

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nde varlık satışına karşı yaklaşık 500 işçinin yeraltına inerek 20 Kasım'da başlattığı eylem devam ediyor. Yaklaşık 25 kişiden oluşan bir kontrol ekibi, bu sabah işçilerin alkışları eşliğinde maden ocağına indi. Kontrol grubu, eylemin 48 saati geride bırakması sebebiyle hem madenin fiziki durumunu hem de yer altındaki işçilerin sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirmek üzere görevlendirildi. Kontrol gurubunda sendika yönetimi, mühendisler ve deneyimli maden işçileri yer alıyor.

500 madencinin eyleminde 48 saat geride kalırken aileleri de madencilere desteğe geldi

AİLELERİ DE DESTEĞE GELDİ

Hava sıcaklığının gece 5 derecenin altına düştüğü ve yağmurun etkili olduğu zor koşullarda, yer üstünde kalan işçiler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor ve yer altındaki arkadaşlarına desteklerini sürdürüyor. İşçilerin aileleri de direnişe katılarak dayanışmayı güçlendirdi. Eşler, çocuklar ve yakınlar, alanda bir araya gelerek hem moral desteği sağlıyor hem de taleplerin arkasında olduklarını vurguluyor.Eyleme siyasilerden de destek geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Emek Partisi'nden (EMEP) Sevda Karaca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve birçok siyasi isim, maden sahasına gelerek madencilerin mücadelesine destek mesajı verdi. Bu dayanışma mesajları işçilere moral verirken kamuoyunun ilgisini de artırdı.

Madenciler, varlı satışı kararının iptal edilmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. İşçilerin aileleri ve destekçileriyle birlikte sürdürdükleri bu kararlı direniş, mücadeleye olan inancı bir kez daha gözler önüne seriyor.

500 madencinin eyleminde 48 saat geride kalırken aileleri de madencilere desteğe geldi
500 madencinin eylemine aileleri de destek verdi
Kaynak: ANKA

Nallıhan, Çayırhan, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel 500 madencinin eylemine aileleri de destek verdi - Son Dakika

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