Narin Güran Cinayetinde Duruşma Başladı

16.04.2026 11:37
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'ın duruşması ertelendi ve yeniden başladı.

DİYARBAKIR'da, Narin Güran (8) cinayeti davasında 4,5 yıl hapse çarptırılan, Yargıtay'ın 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek bozduğu karar sonrası yeniden yargılanmasına 6 Nisan'da başlanan komşu Nevzat Bahtiyar'ın, bugüne ertelenen duruşması başladı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. 28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

İSTİNAF, CEZALARI OY ÇOKLUĞUYLA ONADI

Tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran'ın avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu, kararın ardından istinafa başvurdu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada, 26 Mayıs 2025'te karar verildi. Daire, kararda 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Mahkeme başkanı ise kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğini vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek, kararın onanmasını talep etti. Dosya, görüşün ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

YARGITAY BAHTİYAR'IN CEZASINI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025'te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğin belirterek, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozdu.

ERTELENEN DURUŞMA BAŞLADI

Nevzat Bahtiyar'ın Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Nisan'da görülen duruşmasında, Arif Güran'ın avukatları Berat Kocakaya ve Ezgi İpek redd hakim talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, reddihakim istemini 'yargılamayı uzatmaya yönelik' bularak reddetti. Aile avukatları, reddihakim kararının reddedilmesini bir üst mahkemeye taşıyacaklarını beyan etti. Mahkeme heyeti, itirazın değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.

Nevzat Bahtiyar, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonunda Narin'in babası Arif Güran ile Güran ailesinin yakınları, sanık Nevzat Bahtiyar ile yakınları, sanık ve tanık avukatları hazır bulundu. Duruşma salonuna ayrıca çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yerleştirildi. 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Arif Güran'ın avukatlarının reddi hakim talebini reddetti.

Kaynak: DHA

