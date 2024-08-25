Narin\'in ailesinin evi dahil 18 evde yeniden arama yapıldı

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NARİN'İN AİLESİNİN EVİ DAHİL 18 EVDE YENİDEN ARAMA YAPILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve komandolar tarafından akşam saatlerinde eş zamanlı olarak Narin'in ailesinin evinin de dahil olduğu 18 evde ve 3 samanlıkta yeniden arama yapıldı.

EN SON GÖRÜLDÜĞÜ NOKTADA ARKADAŞLARIYLA CANLANDIRMA YAPILDI

Ayrıca, Narin'in 21 Ağustos'ta güvenlik kameralarına en son yansıdığı bölgede, yürüdüğü arkadaşlarından 2'siyle canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar Narin'i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,