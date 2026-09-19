Narin’in babası Ankara’ya yürüyüş başlattı - Son Dakika
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Narin’in babası Ankara’ya yürüyüş başlattı

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Narin’in babası Ankara’ya yürüyüş başlattı
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DİYARBAKIR’da cinayete kurban giden Narin Güran’ın babası Arif Güran, Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.

DİYARBAKIR'da cinayete kurban giden Narin Güran'ın babası Arif Güran, Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Arif Güran, "Ben Narin için değil yollara, ölmeye bile hazırım" dedi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, kaybolduktan 19 gün sonra, 8 Eylül 2024'te dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilogram ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran, Ankara'ya yürüyüş başlattı. Kızının mezarı başında açıklamalarda bulunan Güran, "Benim bu yola çıkmamın tek sebebi kızımın hakkıdır, kızımın hakikatidir. Ben Narin için değil yollara, ölmeye bile hazırım. ve Narin'in hakikatini savunan ben biliyorum ki binlerce insan var. ve ben bu insanlara sesleniyorum. Eğer ben bugün bu yola çıkıyorsam, Narin'in hakikatini savunuyorsam, inanıyorum ki sizler de savunacaksınız. Sizler de bu yola destek vereceksiniz" dedi.

Sloganının 'Narin için adalet' olduğunu belirten Arif Güran, "Elimde olsaydı 2 günde gitmek isterdim. Ama maalesef nereden bakarsan 1,5- 2 aya yakın gözüküyor. 2 aya kadar devam edecek. Tabii Cumhurbaşkanımız çağırırsa, eylemimi sonlandırıp Cumhurbaşkanının yanına gideceğim" diye konuştu.

'ADALET MÜCADELEMİZİ YENİDEN BAŞLATIYORUZ'

Aile avukatlarından Onur Akdağ ise "Arif Güran'ın bir adalet mücadelesi vardı. Bu adalet mücadelesini bireysel bir adalet yürüyüşüne çevirmek istedi. Bu adalet yürüyüşünün temel amacı, temel gayesi bir yola varmak değil bir yola netice almak değil, yolun sonunu tamamlamak değil. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizatihi sesini duyurmaktır. Maalesef Arif Güran'a 2 yıldır yaşatılan, reva görülen gurbet hayatı budur. Bu yüzden adalet mücadelemizi yeniden başlatıyoruz. Umarım muvaffak olur" ifadelerini kullandı.

Arif Güran, konuşmasının ardından yakınlarıyla vedalaşıp, üzerinde Türk bayrağı ve kızının fotoğrafı bulunan tişört ile sırt çantasıyla yola çıktı.

Kaynak: DHA
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