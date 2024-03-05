İçişleri Bakanı: Narkoçelik-4 Operasyonunda 27 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Narkoçelik-4 Operasyonunda 27 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: Narkoçelik-4 Operasyonunda 27 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkoçelik-4' operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda 1180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi.

05.03.2024 08:45  Güncelleme: 08:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-4" operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 11 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-4" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini kaydetti.

İstanbul, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli'deki operasyonlarda 1180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 27 zehir imalatçısı, taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Narkoçelik-4 Operasyonunda 27 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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