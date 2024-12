Narlıdere\'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Kuruldu

Güncel

(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi, temiz enerji kullanımına katkı sağlamak ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kentin çeşitli noktalarına elektrikli otomobiller için şarj istasyonları kurdu. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Narlıdere Belediyesi olarak sürdürülebilir ve yeşil ulaşım sistemlerini destekliyor, 'temiz, yeşil ve sessiz Narlıdere' hedefimize her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıran, çevreyi koruyan ve ilçeyi geleceğe hazırlayan adımlarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Belediye bu kapsamda, sayıları her geçen gün giderek artan elektrikli otomobiller için ilçenin çeşitli noktalarına şarj istasyonları kurmaya başladı. Yer tespitlerinin yapılmasının ardından Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Limanreis Mahallesi Muhtarlığı yanı ve Yenikale Mahallesi Çeltek Sokak'a yerleştirilen elektrikli otomobil şarj istasyonları, vatandaşların hizmetine sunuldu. Üç ayrı lokasyonda toplam 9 şarj istasyonu ile hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı, vatandaşlardan gelen talebe göre artırılacak.

Temiz, yeşil ve sessiz şehir

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, hizmete aldıkları elektrikli otomobil şarj istasyonları bir vizyon ortaya koymak istediklerini ifade ederek, "2030 yılına kadar dünyada satılan her iki araçtan birinin elektrikli olması, 2040 yılında ise elektrikli otomobil sayısının geleneksel araç sayısını geçeceği öngörülüyor. Narlıderemizde de her geçen gün daha çok elektrikli aracı sokaklarımızda görmeye başladık. Narlıdere Belediyesi olarak bu konuda şimdiden kentimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Şimdilik üç noktada hizmete aldığımız elektrikli araç şarj istasyonlarını talebe göre artıracağız. Bilindiği üzere, elektrikli araçlar fosil yakıtlı araçlara göre çok daha düşük karbon emisyonu yaratıyor. Hava kirliliğinin yanı sıra gürültü kirliliğinin de önüne geçiyor. Bizde Narlıdere Belediyesi olarak sürdürülebilir ve yeşil ulaşım sistemlerini destekliyor, 'temiz, yeşil ve sessiz Narlıdere' hedefimize her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Yeni elektrikli araç şarj istasyonlarımızla hem doğaya hem de geleceğe değer katıyoruz" dedi.

Yaşam kalitesi artıyor

Hizmete aldıkları elektrikli araç şarj istasyonlarının çevreye duyarlı, yenilikçi ve modern yönetim anlayışlarının bir göstergesi olduğunu dile getiren Başkan Erman Uzun, "Çevreye yapılan her yatırımı, topluma yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Komşularımızın yaşam kalitesini artıran, daha temiz ve sağlıklı bir Narlıdere hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi'nin kentin üç ayrı konumuna yerleştirdiği elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı telefonlara yüklenen uygulama üzerinden kullanılıyor. Araçlarını şarj eden vatandaşlar uygulama üzerinden şarj durumunu kontrol edebiliyor.