Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

16.03.2026 23:39  Güncelleme: 23:49
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD saldırısında yaralandıktan sonra gizlice Rusya'ya götürüldüğü iddiasının ardından bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, "Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir." dedi.

TRUMP'TAN MÜCTEBA HAMANEY AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı ile ilgili iddiaları peş peşe yaptı. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Trump, geçen hafta Rus askeri uçağıyla tedavi için Moskova'ya götürülüp ameliyat edildiği öne sürülen Trump ile ilgili, "Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir." ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"

Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları olmasaydı bir nükleer savaşın patlak vereceğini ve bunun 3. Dünya Savaşı'na evrileceğini iddia ederek, harekatı bir tercih değil, zorunluluk olarak nitelendirdi. Trump, "Bu öyle bir savaştı ki sonunda geriye hiçbir şey kalmazdı," diyerek ABD'nin harekete geçerek "harika bir iş" çıkardığını savundu.

Nükleer silaha sahip bir İran'ı destekleyen herkesin "akli bir sorunu" olduğu konusunda uyarıda bulunan Trump, Tahran'ın bu tür silahları sadece İsrail'i değil, tüm Orta Doğu'yu yok etmek için derhal kullanacağını iddia etti.

"İRAN'IN ASKERİ KABİLİYETLERINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YOK ETTİK"

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Trump-Kennedy Center yönetim kurulu toplantısı öncesinde basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi. İran'ın askeri kabiliyetlerini önemli ölçüde yok ettikleri iddiasını yineleyen Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamak için kullandığı birçok gemiyi de vurduklarını söyledi.

Tahran'ın halen boğazı mayınlayıp mayınlamadığını tam olarak bilmediklerini kaydeden ABD Başkanı, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme yeteneğini ciddi şekilde zayıflattık. 30'dan fazla mayın döşeme gemilerini imha ettik." diye konuştu.

ÇİN, JAPONYA, GÜNEY KORE'YE ÇAĞRI

ABD'nin dışarıdan petrol ithal etmeye ihtiyacının olmadığını ve Hürmüz Boğazı'ndan toplam petrol alımlarının sadece yüzde 1'i kadar petrol geçtiğini belirten Trump, "Ekonomileri bizimkinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı'na bağlı olan diğer ülkeleri burayı koruma konusunda teşvik ediyoruz. Çin yüzde 90, Japonya yüzde 95, Güney Kore yüzde 35." değerlendirmesini yaptı.

Trump, söz konusu ülkelerin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinin de petrol ihtiyacını karşılamada Hürmüz Boğazı'na ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ABD'nin bu boğazı yıllardır "bedavaya" koruduğunu ve şimdi ilgili ülkelerin öne çıkması gerektiğini ifade etti.

"Birçok ülke Hürmüz Boğazı konusunda yardıma geleceklerini söyledi bana, bazıları çok istekli, bazıları ise o kadar değil, bazıları da yardıma gelmeyecek." yorumunu yapan Trump, kendilerinin NATO'ya her zaman yardım ettiğini, ancak ABD'nin ihtiyacı olduğunda NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini savundu.

"İRAN'IN SAVUNMA SANAYİİ ALTYAPISINI ÇÖKERTTİK"

İran'da 7 bine yakın hedefi İsrail ile birlikte vurduklarını anlatan Trump, "İran'ın savunma sanayisi altyapısını çökerttik, füze ve insansız hava aracı kapasitesini yeniden inşa etme imkanı neredeyse sıfıra indi. Şu anda kağıttan kaplan İran'la uğraşıyoruz, birkaç hafta önce öyle değillerdi ama şu anda öyleler." şeklinde konuştu.

"HARK ADASI'NDA BORU HATLARI HARİÇ HER ŞEYİ VURDUK"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı geçişleri noktasında önemli olan İran'a ait Hark Adası'nı "adeta yerle bir ettiklerini" savundu. Adadaki boru hatları hariç her şeyi vurduklarını kaydeden ABD Başkanı, boru hatlarını yok etmediklerini aksi durumda yeniden inşa etmenin çok uzun zaman alacağını söyledi.

İNGİLTERE'YE "HÜRMÜZ BOĞAZI" TEPKİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini aktaran Trump, Fransa'nın Hürmüz konusunda ABD'ye yardım etmesini beklediğini ifade etti.

İngiltere konusunda bir kez daha şikayette bulunan ABD Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngiltere beni çok şaşırttı çünkü iki hafta önce onlara, 'Neden bize gemi göndermiyorsunuz?' demiştim. Gerçekten bunu yapmak istemiyorlar. Birleşik Krallık'a kızgınım, ancak bence onlar da bu sürece dahil olacaklar. Hatta bu sürece büyük bir şevkle katılmalılar. Yıllardır NATO aracılığıyla bu ülkeleri koruyoruz."

"İRAN YAPAY ZEKAYI SAVAŞ STRATEJİSİ OLARAK KULLANIYOR"

Diğer yandan Trump, bir soru üzerine İran'ın yapay zekayı kullanarak sanki Amerikan gemilerini ve Tel Aviv'i vurmuş gibi göstermeye çalıştığını iddia etti.

Bunların doğru olmadığını gördüklerini vurgulayan Trump, USS Abraham Lincoln uçak gemisini İran tarafından vurulmuş gibi gösteren videoların dolaştığını, ancak bunların yapay zeka ile üretilmiş görseller olduğunu hemen anladıklarını söyledi. Trump, yine de Tahran'ın bu konuda başarılı olduğunu ve bu araçları bir savaş stratejisi olarak kullandığını dile getirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

    Yorumlar (4)

  • Yasin Ayyildiz Yasin Ayyildiz:
    Boş konuşuyorsun Riv Riv yapma 16 0 Yanıtla
  • Alp Özgan Alp Özgan:
    Ters piskoloji yapıyor. İrandan öğreniyorsunuz bişeyler. 14 0 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    ölmüş olabilir diyorsa kesin ölmüştür 4 9 Yanıtla
  • Ferhat Yeşilbingöl Ferhat Yeşilbingöl:
    Trump ta Netanyahu’da ölmüş olabilir. Olasılık.. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
